191 éve született Lewis Carroll angol író és matematikus

Charles Lutwidge Dogson (a továbbiakban művészneve alapján Lewis Carroll) angol író és matematikus 1832. január 27-én született az angliai Daresbury községben. Carroll anglikán családból származott, és élete nagy részét az oxfordi Christ Church egyetemen töltötte, először hallgatóként, majd tudósként és tanárként. Az egyetemi tagság megkövetelte tőle, hogy ne házasodjon meg, idővel pedig diakónusi kitüntetést is kapott. Carroll sok időt töltött gyerekek és fiatalok körében, állítólag azért, mert dadogása egyedül az ő társaságukban szorult vissza. Rendszeresen vigyázott például az egyetem dékánjának gyermekeire, köztük Alice Liddell-re.

A neki előadott meséiből készült később az Alice Csodaországban című könyv, melyet Carroll mesterművének tartanak. A mű őrültségekkel és kreatív tréfákkal, rejtvényekkel egyaránt tömve van, akárcsak folytatása, az Alice Tükörországban. Érdekesebb írásai közé tartozik még a The Hunting of the Snark című nonszenszvers, valamint a Sylvie és Bruno duológia, mely egy félresikerült, Alice-hoz való visszatérés eredménye volt. Napjainkra az Alice Csodaországban a világirodalom egyik legkiemelkedőbb és legszélesebb körben ismert gyermekregénye, és a legtöbben, akár a Micimackót, ezt is a Disney feldolgozásaiból ismerik. Lewis Carroll végül 1898. január 14-én hunyt el tüdőgyulladásban, nővére otthonában, csupán négy nappal azon dékán halála előtt, akinek gyermekei élete főművét ihlették.

