Az ideális környezet. Erre figyelj, ha háziállatot tartasz

Vannak, akik nem tudják elképzelni, hogy egy állattal osztozzanak a háztartásukon, még ha az esetleg csak ketrecen, kalitkán, terráriumon, akváriumon belül lézengene is, és persze vannak, akik kedvenc nélkül képtelenek elgondolni az életüket. Utóbbiak számára azonban a háziállattartással kapcsolatban sokat emlegetett dilemmák (kezdve onnan, hogy van-e rá időnk, hosszabb távon, komolyan akarjuk-e) mellett azzal is számolniuk kell, hogy bizony ennek folyományaként megugrik az otthonukban előteremtődő hulladék mennyisége is. De lehet azért tenni, hogy ez ne hétmérföldes ugrás legyen.

Többszörös gond?

Ha a választásunk macskára, és főleg, ha kutyára esett, akkor bizony igen komoly mennyiségű ürülék sorsáról is gondoskodnunk kell. Ha egyszerű műanyag zacskóba, akkor azt érjük el, hogy kutyai léptékkel tekintve az örökkévalóságnak őrizzük meg sértetlenül a nem túl illatos végterméket. Vannak azonban már lebomló anyagból készült zacskók, a papír pedig biztosan az. Az elvetemültebb hulladékkerülők a reklámpapírokat is bevethetik erre a célra, viszont lehetőleg kerülni kell azt, hogy műanyag zacskókkal körülvéve kerüljön a hulladéktelepre, mert az meggátolja a bomlást.

Egyéb kellékek

A macskásoknak már sokkal inkább az alom megválasztása lehet kulcskérdés, és hasonló cipőben járnak a kisebb, jórészt ketrecben tartott kisállatok gazdái is. Itt a legegyszerűbb út, hogy kerüljük a vegyszerekkel átitatott, le nem bomló anyagból készült almokat, tendáljunk inkább a komposztálhatók felé. Ahogy a játékok közül is inkább ne a műanyagot válasszuk, viszont a tartósnak tűnőt részesítsük előnyben, és varrjuk meg, ha kicsit széttépődik véletlenül.

Ételek és szőrök

A háziállat-hulladék kapcsán is a szemétredukálás általános szabályszerűségeit érdemes szem előtt tartani. Ha egy mód van rá, ne műanyagba bugyolált táplálékot vásároljunk számukra, és ha nem otthon készítünk nekik valamit, akkor a csomagoltból inkább a nagyobbat emeljük le a polcról.

Csutakolásukhoz és a nem kívánt nyomaik eltakarításához is igyekezzünk környezetkímélőbb módszert választani, nem fontos például a legerősebb vegyszereket beszerezni aprócska műanyag flakonokban, és otthon készített tisztítószereket is bevethetünk a folteltávolításhoz. A komisz szőrök begyűjtéséhez pedig szerezhetünk kefét, hogy ne kelljen folyton a gurigáról tépkedni a tapadásra már képtelen papírokat

Pluszmeló a sétáltatáshoz

Ha már sikerült beszereznünk a környezetet nem (vagy legalább kevésbé) terhelő zacskókat az ürülék összeszedéséhez, egy kis ügyességgel még akár a környéken heverő más egyéb szemetet is belegyűjthetjük kutyasétáltatás közben – persze, ha lebomló. De az igazi hősök a többivel is megbirkóznak.