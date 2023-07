Nyolcszázezer jogosult. Többen még mindig várnak a szülői bónuszra

Tökéletes megoldások a szociális támogatások rendszerében nincsenek, több gazdasági szakértő támadta is a szülői bónuszt, azzal érvelve, hogy sok szülő eleve nem jogosult rá. A vonatkozó törvényjavaslat első változata alapján nem kaphatta volna meg több mint ötvenezer szolgálati nyugdíjra jogosult állami alkalmazott: katonák, rendőrök, a titkosszolgálat, a nemzetbiztonsági hivatal, a fegyházak és a pénzügyőrség fegyveres alkalmazottai. Ezen a parlament változtatott, de a szülői bónuszra továbbra sem jogosultak azok, akiknek a gyermeke már meghalt, nincs munkaviszonyban, rokkantnyugdíjas vagy külföldön dolgozik.

Beavatkozás a családi viszonyokba?

Több szakértő, köztük Jozef Mihál egykori munkaügyi és szociális miniszter azt is bírálta, hogy a szülői bónuszról rendelkező törvény a szülők diszkriminálása mellett túlságosan beavatkozik a családi viszonyokba. „Mintha azt feltételezné, hogy a gyermekek egyébként nem törődnek az idős szüleikkel, ami sokakat sérthet is. Ezt semmilyen tanulmány nem mutatta ki, mint ahogy arról sincs szakavatott elemzés, miért vállalnának a szülői bónusz ígérete miatt több gyermeket a házaspárok. Hiszen ha a gyerekük kényszervállalkozó lesz, és csak minimális járulékokat fizet, vagy épp anyaszabadságra megy, olyan csekély összeget kapnak, ami szinte nevetséges. Éves 6-10 eurókról van szó, ennél egy szerető gyerek sokkal többet áldoz a szüleire, ha szükségük van rá” – mondta lapunknak Jozef Mihál.

Az előző kormány nem így gondolta, jogszabályban rendelte el a szülők támogatását úgy, hogy minden dolgozó gyerek a 2021-es bruttó bére 1,5%-ával járulhat hozzá a nyugdíjukhoz. Ezt is csak bizonyos határig, a szülői bónusz összege a szlovákiai átlagkereset 1,2-szereséhez kötődik, ami 2011-ben 1211 euró volt, vagyis, ha ennél sokkal többet keres is a gyerek, a bónuszt akkor is csak ebből számítják ki. Jövőre azonban az átlagjövedelemmel együtt ez az összeg is emelkedni fog.