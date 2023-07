Lázadók, búcsúzók, vármegyék. Mi történt 2023 első félidejében?

Kezdjük egy helyreigazítással: nemrég azt írtuk itt a Vasárnapban, hogy idén a szeptemberben esedékes szlovák parlamenti választást megelőző kampány miatt gyakorlatilag elmarad az uborkaszezon. A májusi és júniusi bőséges csapadék viszont nemcsak a gabonának és a kukoricának tett jót, hanem az uborkának is, úgyhogy a szezonja teljes gőzzel dübörög. Nem vicc az sem, hogy az idei gabonatermés jobb lesz, mint az előző években. A Szlovák Statisztikai Hivatal múlt héten közzétett adatai szerint a búza, a rozs és a repce idei terméshozamát is magasabbra becsülik nemcsak a tavalyinál, hanem az elmúlt ötéves átlagnál is. A legnagyobb ugrást a búza esetében várják, ahol a tavalyi 4,97 tonnás hektárhozam helyett idén 5,66 tonnát valószínűsítenek átlagban. Sajnos, könnyen lehet, hogy ez az év legvidámabb híre.

Háború és béke

2023 első számú kül- és belpolitikai témája Európában továbbra is a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán háború, valamint az ezzel összefüggésbe hozott energiaválság. Mivel a tél enyhe volt, a tavaly nyár óta rettegett gázválság nem következett be. Évtizedek óta nem hallottunk ennyit a biztonságpolitikáról, egymást követik a védelmi csúcsok, a legtöbb ország fegyverkezik. A háború legnagyobb húsdarálója idén mindenképp Bahmut volt: a várost fokozatosan elfoglaló oroszok becslések szerint húszezernél is több katonát veszítettek az itteni harcokban. A rakétákkal lőtt ukrajnai panelházak fotóira ugyancsak sokáig emlékezni fogunk. Rég nem emlegettük ennyit a békét, mint az elmúlt hónapokban. Úgy tűnik azonban, ezzel is úgy vagyunk, mint a demokráciával: ki-ki mást ért alatta, saját igényeinek, érdekeinek megfelelően.

Ami viszont tény, hogy az oroszok június elején felrobbantották a Dnyeper egyik hatalmas vízduzzasztó gátját, Nova Kahovka közelében, hatalmas árhullámot okozva a térségben. Nyugati hírszerzési források szerint a zaporizzsjai atomerőművet is aláaknázták „a biztonság kedvéért”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök június végén váratlanul Pozsonyba látogatott. Egy héttel később a vilniusi NATO-csúcson pedig azt mondta, abszurd lenne, ha ebben a helyzetben Ukrajna nem kapna meghívót az Észak-atlanti Szerződés Szövetségébe. Pedig egyelőre úgy tűnik, nem fog, Joe Biden amerikai elnök ugyanis néhány nappal korábban azt mondta, Ukrajna a NATO-tagságra még nem áll készen.