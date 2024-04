Mindent örömmel – Interjú Tóth Orsi színésznővel

Tíz éven át Mundruczó Kornél színésznőjeként tartotta számon a filmes szakma. A Deltával, amelyben a világot járt bátyjába szerelmes lányt játszotta, Cannes-ba is eljutott. A Mundruczó Kornél vezette Proton Színház tagjaként színpadon is komoly feladatokat kapott. Megkínzott, meggyötört, megalázott nőalakokból jutott neki a legtöbb.

Hajdu Szabolcshoz két produkció köti: a Kálmán-nap és az Egy százalék indián. Előbbinél egy negyvenes házaspár morális problémáinak szemtanúi vagyunk, utóbbi a modern kori nemi szerepek kérdéseire fókuszál. Mindkét film előzménye színpadon született meg, a moziváltozatok pedig szlovák támogatással készültek el.

Monori Lilit egy film és két színpadi produkció köti Tóth Orsihoz. Mind a négy alkotás Mundruczó Kornél rendezése. A Delta forgatásán találkoztak először. „Én abban mellékszerepet játszottam, Orsi volt a női főszereplő. Csodáltam őt a filmben. Vége volt a vetítésnek, és mondtam is neki, hogy tiéd a film, Orsikám! Ezt így szoktuk mondani régen, ha valaki jó volt a főszerepben. Olyan valóságos volt a vásznon, amilyet ritkán lát az ember. Ezt a fajta létezést kamera előtt kevesen tudják. Emlékeim szerint Isabelle Huppert volt ilyen hajdanán, még a pályája legelején. Hollywoodban sincsenek ilyen színészek. A Proton Színház két előadásában dolgoztunk. A Demenciában és a Szégyenben. Orsika nekem mindig szimpatikus volt. Nagyon szeretem. Őszinte, kedves lány. Nagyon rendes kolléga, és mondom, borzasztó jó színésznő.”





Többéves kihagyás után a Kálmán-nap a filmes pályára való nagy visszatérését jelenti?

Nem, nem! Ez a nagy elköszönés! Első gyermekünk, Anna féléves volt, amikor Szabolcs hívott, hogy ugorjak be az Ernelláék Farkaséknál című színpadi produkcióba. Beugrottam, és ott ragadtam. Nem is nagyon akartam ennél többet, de ők kezdtek felpörögni akkor. Sokat utaztunk az előadással. Utána jött a Kálmán-nap színpadi változata, amelyben eredetileg nem voltam benne, de az Egy százalék indiánban már igen. Nem sokkal a Covid-lezárás előtt hagytam abba, mert a második babámat vártam, és már nem tudtam takargatni, hogy várandós vagyok. Anton fiunk már egyéves volt, amikor beugrottam a Kálmán-napba, de csak piciket játszottam. Aztán leforgattuk a két filmet. Anna már iskolás, Anton most kezdte el az óvodát, nyáron lesz négyéves, Adél pedig karácsony előtt volt egyesztendős. Három gyerek mellett óriási logisztika, hogy mit vállalok el. Nagyon szeretek velük lenni. Nyilván van egy pont, amikor jólesik egy kicsit kiszakadni a körből, de akkor is azt mondom: így jó, ahogy van.

Kornél után Szabolcs egészen más világ, más rendezői stílus. Erős a különbség kettőjük között?

A történeteik is mások. Kornél rendezéseivel ráadásul rengeteget utaztunk Európában. Három gyerek mellett ezt már nem tehetném meg. Ezért örülök, hogy beállt az életembe ez a változás. Harminc után már el tudja dönteni az ember, hogy mit akar. Hoztunk egy döntést a férjemmel, hogy gyerekeket akarunk. Ennek pedig ára van. Bizonyos dolgokról le kell mondani. De jó, hogy aztán hívott Szabolcs, mert nem maradtam ott a semmiben. Akik nála játszanak, mind családosok. Nem a szokásos próbarend alapján dolgozunk, hanem egyeztetünk, kinek mikor jó. Pici a csapat, mindent meg tudunk beszélni, tudunk egymáshoz alkalmazkodni. Este kilencig véget is érnek az előadások. Ez is fontos szempont volt. A másik: Szabolcs munkái, az általa írt történetek másként terhelnek lelkileg, mint a Kornél által választott darabok. Szabolcsnál nem az van, hogy rám szakad a világ terhe.