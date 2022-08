Köbölkút: Ahol az ország legfinomabb szőlője terem

A Párizs-patak mentén, a Garammenti-hátság déli részét alkotó Bélai-dombok és a Bátorkeszi-hát között fekvő faluba azonban megéri elutazni. Közel negyed évszázada állítottak itt szobrot Szent Orbánnak, hogy vigyázza a szőlőt, és olybá tűnik, jól végezi a dolgát, mindmáig ez Szlovákia legjobb bortermő vidéke.



1000 év távlatából

Mint ahogy minden család őriz ereklyéket, amelyek felmenőikre emlékeztetnek – Köbölkút is őrzi a maga hagyományait. Büszkék az ősökre – ezer év távlatából pedig ez nem kis feladat. A falu története I. István uralkodásáig vezethető vissza, amikor Esztergom részeként a község a király birtokává vált. Szerepe a 11. században jelentősen megnőtt, Esztergomtól Lengyelországig ezen vezetett végig egy jelentős kereskedelmi útvonal, és itt összpontosult a király szarvasmarha-tenyészete is. A település fejlődése szempontjából jelentős volt az 1851-es esztendő, ekkor építették ugyanis a Budapest–Pozsony–Bécs közötti vasútvonal Köbölkútat is érintő szakaszát, ide érkeztek be a szén- és egyéb szállítmányok, de a környéken megtermelt gabonát és cukorrépát is itt rakták vagonokba.



Mi minden történik ma

A főként szőlőtermesztéséről híres, mezőgazdasági jellegű községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda egyaránt működik. Van itt posta, patika, több orvos is, üzletek, minden, ami a komforthoz szükséges. Az elmúlt években a falu folyamatosan csinosodott, az önkormányzat jelenleg is azon dolgozik, hogy a lakosok számára élhető helyet biztosítson, ennek érdekében pedig számos beruházás, fejlesztés valósult meg.

„Jövőképünk a község természeti adottságaira és a társadalmi összefogásra, a civil szervezetekre és a közösségi tudat erősítésére épít – jegyzi meg Szőcs Ferenc polgármester. – Sajnos, bennünket is számos megpróbáltatás ért az elmúlt évtizedek alatt, de próbálunk helytállni és folyamatosan fejlődni, hogy lakosaink számára magasabb életszínvonalat tudjunk biztosítani. Mondhatni, nem kell elmenni a faluból, hogy a napi létszükségleteinket bebiztosítsuk, helyben minden elérhető. Pozitívum, hogy egy hazai és egy külföldi gyártósort is sikerült ide csalnunk, a két vállalat így modern, felújított környezetben tud munkalehetőséget biztosítani a helyieknek, sőt a környező falvakból is sokaknak. Ez nagy eredmény, hisz a munkahelyek biztosítják az emberek megélhetését. Az eltelt évek alatt számos épületet sikerült felújítanunk, az óvoda rekonstrukciója mellett az iskola és a tornaterem tető- és homlokszigetelését végeztük el. Természetesen nem tudunk mindent saját pénzből finanszírozni, ezért folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. A falu központjában kültéri fitneszparkot alakítottunk ki, az iskolához közel multifunkciós sportpályát hoztunk létre, a kisebbeknek két új, modern játszóteret. Emellett kialakítottunk egy gyűjtőudvart, modernizáltuk a hangosbemondó-rendszert és a közvilágítást. Az úthálózatainkat is újraaszfaltozással javítjuk, biztonságot teremtve ezzel a közlekedőknek. A múltat megőrizendő a helyi régiségeket egy felújított, több mint százéves lakóházban helyeztük el, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek elődeink életébe. A Covid természetesen itt is érezhető volt, a kulturális ágazat talán a járvány egyik leginkább sújtott területe lett. De kitartunk! Az mindenképp előny, hogy a község kulturális életébe egyaránt bekapcsolódnak a helyi oktatási intézményeink és kulturális szervezeteink, színesebbé téve ezzel a falu életét. Rendszeresen szervezünk programokat. Júliusban már hagyományos falunappal igyekszünk arra ösztönözni az embereket, hogy együtt szórakozzanak, augusztusban Szent István királyunkra emlékezünk, a helyi szőlészek pedig a különböző borkóstolókon mutathatják be boraikat. Sajnos a Makovecz Imre által tervezett nagy, szabadtéri színpadunk nemrégiben a tűz martaléka lett, ez mind a mai napig nagy csapás a község számára, de a színpadnak újra kell születnie, ezt mind tudjuk” – mondja a polgármester.





Pihenés, feltöltődés

A községet keresztező domboldalakon és kanyargós ösvényeken szép, rendezett szőlőültetvények sorjáznak, ameddig csak a szem ellát. Egy pillanatra mi is megállunk a magasban gyönyörködni. Az ember nem is gondolná, hogy röpke távolságra innen három város is található: Párkány mellett északkeletre Komárom, délkeletre Érsekújvár. Itt viszont könnyen magával ragad a látvány, a szőlőültetvények, dombok közt megbúvó pincészetek széles fajtakínálattal rendelkeznek, de a borkészítéshez csak a gondosan kiválasztott, minőségi szőlőfajták szolgálnak alapanyagul. Sokak szerint Szlovákia legjobb szőlőtermő vidéke ez, területi adottságai ugyanis egyedülállók az országban. Nemcsak hogy itt a legmagasabb a napsütéses órák száma, de a termőtalaj is különleges. Míg a terület felső része humuszos vályog, az alatta levő agyagos löszréteg főként tengeri és édesvízi üledék – ennek köszönhetően az itt készülő borok olyan ásványi anyagokkal rendelkeznek, melyek kiemelik a termőhely különlegességét, valamint a kiváló minőségű szőlőfajták jellegét.

Köbölkút persze nemcsak borvidékként ismert, hiszen itt található az a Párizs-patak mentén húzódó mocsárrendszer, melyet a Párizsi-mocsarak néven emlegetnek. 1990-ben egyedülálló madárvilága miatt felvették a védett mocsarak listájára, majd 1996-ban nemzeti parkká léptették elő. Az utóbbi évek változásai azonban erősen veszélyeztetik az állat- és növényvilágot. Leginkább az, hogy a környező falvakban mindmáig nincs kiépítve a víztisztító rendszer, ezen Szőcs Ferenc szerint már dolgoznak, másrészt a patakok eliszaposodása is gondot jelent, különösen a nyár folyamán, amikor a kiadós esőzések nagy mennyiségű iszaphordaléka lerakódik a patakok medrében. Kellő odafigyelés mellett azonban – mint ahogy a polgármester mondja – a récék és nádiposzáták hangjától hangos terület valódi kincsként őrizhető meg az utókornak, hisz az itt tapasztalható sokszínű élet megfigyelése mindenki számára hasznos és élvezetes időtöltés lehet.

Míg Köbölkútnak egykor csaknem kizárólag magyar nemzetiségű lakossága volt, ma ez az arány tolódik. Legutóbb 2123 személyből 75% vallotta magát magyarnak, a többség azonban római katolikus vallású. Borromei Szent Károlynak szentelt temploma 1747-ben épült. A vízimadarakban gazdag mocsárvilágát 1966-ban természetvédelmi területté nyilvánították. A községben magyar és szlovák tanítási nyelvű alapiskola és óvoda is működik.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/33. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene