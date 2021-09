Téma a VASÁRNAPBAN: Minden egyre drágább

Bizonyos termékek akár 10-12%-kal is drágábbak. Az áremelkedésnek nincs vége, csak a karácsonyi és új évi akciók táján várhatjuk, hogy lelassul. Olcsóbb azonban már semmi nem lesz.

Leghamarabb a kenyér és a péksütemény vásárlásakor vettük észre az árak megugrását, mert a kifli, a briós vagy a bagett is 4-5 centtel drágább. A tojás 10 darabos csomagolásáért, vagy egy kiló rizsért ugyancsak 5 centtel fizetünk többet, de egy liter étolajért már 12-vel, egy kiló disznókarajért pedig akár 20 centtel is. A sok 5-10 cent vásárlásonként 5-10 eurót is kitesz, havonta pedig több mint 100 euróval növelheti egy-egy család élelmiszer-kiadásait.

Mi az oka a nagy mértékű drágulásnak a szakemberek szerint? Miért nehéz szakképesített munkaerőt találni? Miért csökken jelentősen a kereslet Szlovákiában a hazai tojás és baromfihús iránt? Mikor és miért kezdődött a sertéshús drágulása? Mi minden járul hozzá az élelmiszerek árának emelkedéséhez? Milyen helyzetben vannak a zöldség- és gyümölcstermesztők? Mióta nem növekedtek Szlovákiában olyan drasztikusan az árak, mint az idén?

Vrabec Mária riportjában ezekre a kérdésekre is választ kapnak a már megvásárolható Vasárnapban.