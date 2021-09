Sztárunk a VASÁRNAPBAN: Johnny Depp

Üdvrivalgás, örömteli zokogás, kézfogás, ölelés, hálálkodás, biztatás, bravózás. De még utcai álarcosbál is, hiszen nem egy rajongója Jack Sparrow-jelmezben várta. Ajándékokat is kapott. Sokat és sokfélét. Kicsit és nagyot. Könnyűt és súlyosabbat. Volt, aki egy üveg bort nyomott a kezébe. Többen megrajzolták, a portréjával kedveskedtek neki. De még ékszereket is nyomtak a kezébe. És nem csak a helybeliek szeretetét élvezhette. Külföldről is sokan jöttek, hogy találkozhassanak vele. „Johnny I love you.” „Johnny, Johnny, you are the hero” – skandálta a tömeg. Feliratos trikók is fel-feltűntek ugyanazzal a szöveggel: „Igazságot Johnnynak!”

Karlovy Vary 2021 augusztusa. A város 55. filmfesztiválja és az eget-földet megrázó Depp-mánia.

Hogyan érkezett? Hány napot töltött a cseh városban? Hogyan szállt le a gépről? Mikor, hol, milyen jelenése volt? Hol volt elszállásolva? Kihez hasonlították pályája elején? Milyen színűre van most festve a haja? Mit mondott a sokadik Becherovka után?

