Megkérdeztük a VASÁRNAPBAN: Róbert Bezákot

A Vatikán máig nem magyarázta meg, mi állt a döntés hátterében, és bár Ferenc pápa tett bizonyos gesztusokat a volt érsek felé,

lényegében nem változott semmi. Róbert Bezákkal arról beszélgettünk, hogy telt az elmúlt tíz éve, és mi mindenre jött rá azóta.

Ha gondolatban most visszatekint, hogyan látja mindazt, ami 2012 nyarán történt? Ma már tudja, mi állhatott a háttérben, ki mozgatta a szálakat, szervezte meg az „elégedetlen papok és hívők” levéláradatát a Vatikánba? Más ember lett azóta? Rezignált lett? Elvesztette az illúzióit az egyház működését illetően? Egyházi döntés nálunk még akkora visszhangot nem váltott ki, mint az ő leváltása. Hívek ezrei tiltakoztak, tüntettek és imádkoztak – mindhiába. Ennyire nem érdekli az egyházi vezetőket az emberek véleménye? 2014 karácsonyától 2015 karácsonyáig egy évet töltött az olaszországi Bussolengóban, az idős papok otthonaként szolgáló redemptorista kolostorban. Volt ennek az önkéntes száműzetésnek értelme? 2015-ben a Vatikánban fogadta Ferenc pápa, küldött gratulációt a 60. születésnapjára, koszorút az édesapja temetésére, tavaly Rómában misézhetett vele, szlovákiai látogatásakor az egész családját fogadta. Érnek valamit ezek a gesztusok úgy, hogy közben nem változott semmi? Az elképzelhetetlen, hogy hivatalt ugyan nem kap, mert nem is tart rá igényt, de kimondják, hogy hiba történt, és megnevezik a felelősöket? Tíz éve szinte csak hívőként része ennek az intézménynek. Szétváltak az útjaik? Nem lehet, hogy jól is járt a leváltással? Hogy ha rendszer részévé vált volna, vagy örök ellenzékbe szorul és szenved, vagy bedarálják? Annak idején az volt a hivatalos állásfoglalás, hogy „pasztorációs szempontból nem lenne hasznos”, ha misét celebrálna. Azóta időnként keresztel, esket, temet. Kér még engedélyt? Hogyan látja, merre tart az utóbbi időben a katolikus egyház? A megújulás felé, amit Ferenc pápa hirdet, vagy inkább vissza a tradicionalizmus, a tiltások és a tridenti misék világába? Négy évig tanított egy pozsonyi gimnáziumban hittant és etikát. Milyen volt ez a tapasztalat? Miről szól most az élete? Mire számíthat még?

