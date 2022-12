Ne pazaroljunk az ünnepekkor se!

Ilyenkor karácsony tájékán mindannyian hajlamosak vagyunk egy kicsit a túlvásárlásra, termékek felhalmozására. Tucatjával visszük haza a lisztet meg a cukrot, mert akciós, telepakoljuk a gyümölcskosarat, elhozzuk az összes leárazott vajat, veszünk három csomag kókuszreszeléket, ötfajta muffinkosarat, és eszünkbe jut, hogy új, karácsonyi mintás sütőkesztyű is kéne...

Ilyenkor karácsony tájékán mindannyian hajlamosak vagyunk egy kicsit a túlvásárlásra, termékek felhalmozására. Tucatjával visszük haza a lisztet meg a cukrot, mert akciós, telepakoljuk a gyümölcskosarat, elhozzuk az összes leárazott vajat, veszünk három csomag kókuszreszeléket, ötfajta muffinkosarat, és eszünkbe jut, hogy új, karácsonyi mintás sütőkesztyű is kéne...

Ez így nem lesz jó! Nyugodjunk le kicsit, és gondoljuk át, mi mindenbe akarunk belefogni, meg hogy mi mindenre van szükségünk...

A bolt nem örökre zár be

Karácsonykor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az üzletek nem örökre zárnak be, csupán néhány nap telik el úgy, hogy nincsenek nyitva. És? Egyébként sem járunk napi szinten boltba. Van, amikor napokig sem, ugye? Mi az a halaszthatatlan dolog, ami miatt muszáj lenne mindennap bemennünk? Tudom, a friss pékáru. Na, de muszáj mindenhez kenyeret enni? Tele van minden sütivel, reggelizzünk azt. Meg amúgy is egész nap nehéz ételeket fogunk enni, nem olyan nagy baj, ha kimarad a reggeli. De, ha olyat készítettünk, amihez fontos a kenyér, tegyük a péksüteményt szeletelve a fagyra, így mindig annyit vehetünk ki, amennyi kell.

Az sem biztos, hogy szükség van öt kiló narancsra meg almára, és citromból is legalább egy kilóra. A három nap alatt több gyümölcsöt fogunk enni, mint amúgy egész évben? Úgy, hogy minden tele van étellel? (Igen, én vagyok a lelkiismereted). Ha mégis sikerült felhalmoznunk a citrusféléket, készítsünk belőlük természetes karácsonyi díszeket: szárítsuk ki a narancsot a sütőben, vagy a radiátorra téve. Illatosító is lehet a narancsból, ha teleszurkáljuk szegfűszeggel. De akár otthon készült, környezetkímélő tisztítószert is gyárthatunk a megmaradt gyümölcsökből.

Rengeteg étel

A legnagyobb pazarlás ilyenkor a túlméretezett ételadagok miatt van. A legjobb, ha pontosan, előre megtervezzük a menüt, azt, hogy hányan jönnek hozzánk, mekkora étkűek ezek az emberek. Segíthet, ha átgondoljuk, hogy az előző években mire mekkora volt az igény, mi maradt meg. Készíthetünk több finomságot, de nem kell mindenből nagy adagokat. Azt is gondoljuk át, mit tudunk majd esetleg lefagyasztani, átcsinálni, vagy hogy mi áll el sokáig. Egyébként a vendégeinknek simán pakolhatunk is. Ha hozzánk jöttek, valószínűleg nem főztek otthon. Néhány nap múlva jól fog még jönni az a káposztaleves, főleg, hogy akkorra érik össze a leginkább.

Ha már vendégek, a feladatokat szét is oszthatjuk: legyen olyan, aki hozza a süteményt, valaki feleljen az italokért. Így nem egy háztartásban gyűlik össze minden.

Ürítsük ki a hűtőt és a kamrát

Az ünnepek előtt legyen az egyik fő feladatunk a hűtő és a kamra rendszerezése, kitisztítása. Ha látjuk, hogy mi van otthon, nem fogunk annyi felesleges terméket hazavinni. Például, ha előkerül az összes elkallódott vaníliás cukor, akkor nem veszünk még vagy 20 csomagot. Valószínűleg a tavalyi karácsonyról is maradt egy-két hozzávalónk, fűszerünk, ezeket használjuk fel idén, ne vegyünk újakat.

A fagyasztóban csináljunk helyet, ha mégis lennének maradékok. Ráadásul a fagyasztó tartalma akár az ünnepi menü megtervezésében is segíthet, ha pl. van benne darált hús, készülhet töltött káposzta.

Adományozzunk

Az ünnepek előtt mindig megszaporodnak a jótékonysági akciók. Egy-egy ilyen gyűjtés jó apropó lehet arra, hogy szelektáljuk azt, amire nincs szükségünk. Most a konyha környékére koncentráljunk: ha találtunk olyan termékeket, segédeszközöket, melyek jó állapotban vannak, de nekünk nem kellenek, adományozzuk el őket. De tényleg csak akkor, ha minden kifogástalan állapotú, semmiképpen se adjunk lejárt élelmiszert, lyukas konyharuhát, rozsdás eszközöket.

Ne szóljanak az ünnepek a túlfogyasztásról, az ételek kidobásáról. Keressünk megoldásokat, gondolkozzunk egy kicsit előre. Karácsony után is van élet, és akkor is főzzünk, együnk majd finomakat, ha elmúlik a szeretet ünnepe. Ne égjen a szeretet lángja helyett erősebben a szemétégetők lángja.

Szászi Fanni

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/49. számában jelent meg Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacen