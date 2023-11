Európa kedvence: a Fiat 127

Ha felmerülne a kérdés, miért szerepelnek rovatunkban viszonylag gyakran a Fiat típusai, kézenfekvő választ tudok adni. A torinói márka autóiból sokféle érkezett hozzánk az 1950-es évektől kezdve, a rendszerváltásig a Fiat volt útjainkon a legelterjedtebb nyugati autómárka. A kis 500-as és 600-as típusoktól kezdve egészen a luxuscikknek számító 131-es Mirafiori modellig bezárólag sokféle Fiatot forgalmaztak nálunk, méretüktől függetlenül bármelyik státuszszimbólumnak számított. Nem volt ez másképp a 127-es esetében sem.

Külcsín és belbecs

Cikkünk főszereplője 1971-es bemutatásakor forradalmi újdonságnak számított a kisvárosi Fiatok körében, a motor ugyanis előre került. Mondhatnánk, nem nagy dolog, de az olaszoknak legalább sikerült, míg idehaza a Škoda még 16 évig nem volt képes elszakadni a farmotoros elrendezéstől.

Az autó legnagyobb vonzereje mégis a külalakjában rejlett. Ennél dögösebb, a férfiak szívét is megdobogtató kisautót ugyanis aligha vetettek papírra az automobilizmus történetében. Szó se róla, a mai kisautók dizájnja agresszív, de inkább hasonlítanak egy feldühített porszívóra, mint valamire, ami után egy olasz macsó megfordul az utcán. A 127-es ilyen volt. A karosszéria nyomokban sem tartalmaz agresszív formákat, az egész mégis lendületet, sportosságot, rámenősséget sugárzott, a korábbi kis Fiatok hozzá képest gombszemű játékmackónak tűntek.

A sportos jellemhez hátsókerékhajtás és nagy motor sem kellett, a 903 köbcentiméteres erőforrás 47 lóereje bőven elég volt a mérlegen mindösszesen 705 kilót nyomó kisautóhoz. A karosszéria sarkaiba elhelyezett kerekek remekül gondoskodtak a sportos vezetési élményről. Karosszériáját tekintve eleinte csak kétajtós kivitelben volt kapható, később megérkezett a háromajtósnak mondott változat is, amelyen a csomagtértetővel együtt a hátsó ablak is felnyílt, így Gianni menő lazasággal hajíthatta be teniszütőjét a hátsó ülésekre.

A spanyol Seat akkoriban a legtöbb Fiat-típust licenszben is gyártotta, ez alól a 127-es sem volt kivétel, ám Picasso hazájában négy- és ötajtós kivitelt is készítettek, mely Fiat emblémával a külföldi vevőkhöz is eljutott, hozzánk viszont nem. A 127-es hosszú éveken keresztül Európa legnagyobb példányszámban gyártott autója volt, 1972-ben kontinensünkön elnyerte az Év Autója címet.