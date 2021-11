Várható kedvencek télire

De a Vasárnap csapata előtt nincs lehetetlen, minket itt kérem, egészséges adagnyi elhivatottság mozgat. Ebben az ajánlóban összegyűjtöttünk pár hamarosan debütáló sorozatot és filmet, melyeket szerintünk érdemes lesz megnézni. Az összeállításban a premierdátum mellett feltüntettük azt is, hogy melyik szolgáltatón lesz elérhető az adott alkotás.

Vaják. The Witcher (2021. december 17., Netflix)

A 80-as évek derekán a lengyel Andrzej Sapkowski bizonyára nem sejtette, hogy Wiedźmin című kötete egyszer nemcsak az évtized egyik legismertebb videójátékának az alapjául szolgál majd, hanem egyszersmind a sorozatvilág egyik megkerülhetetlen komponenseként hivatkoznak rá. Ríviai Geralt ugyanis nemcsak hogy visszatér, de teszi mindezt akkora eposzi jelleggel, hogy attól nem férünk a bőrünkbe! A szörnyvadászok élete azonban nem csupa mulatság. Az emberfeletti képességekkel rendelkező, számkivetett vajákok továbbra is karddal a hátukon róják a nekik kijelölt utat.

A Netflix által képernyőre vitt sorozat sokak fantáziáját megmozgatta, amikor 2019-ben debütált. Az egyszerre epizodikus és egybefüggő történetnek akkor nem csak Geralt volt a főhőse, hanem a varázslónő, Yennefer és a hatalmas, ősi erőt birtokló királykisasszony, Ciri. Az alkotók abban az értelemben kiemelkedő munkát végeztek, ahogyan a három karakter szerteágazó történetét egymás mellé állították, és elindították a közös metszéspont felé. Az idén debütáló második évad azonban egy valamivel egyenletesebb szálon futó kalandot ígér, hisz Ciri (immár Geralt mellett) végre megkezdheti kiképzését Kaer Morhenben. Érdekes karakterek, meggyőző színészi alakítások, remek zene és vágás… Ritkán találkozni olyan adaptációval, ami ennyire (a szó legszorosabb értelmében) életre kelti a könyvekben leírtakat. Imádjuk!

A szép balladák rút igazságot takarnak.

Mátrix: Feltámadások. The Matrix Resurrections (2021. december 23.)

Kevés olyan film bújik meg a polcunkon, melyet egyszerre szeretek mérhetetlen rajongással és amely (tizenegynéhány év távlatából) még mindig képes remegő masszát varázsolni belőlem. Húsz éve azonban történt valami, ami egyszerre volt megismételhetetlen és felejthetetlen. Megszületett a Mátrix.

Nem sok olyan alkotást láthattunk nagyvásznon, mely ténylegesen reflektálni tudott a kor, de még inkább a ma emberére. Az ezredfordulón megjelent Mátrix trilógia azonban mind technikai, mind filozófiai, ideológiai értelemben is nagyot szólt, amikor egy olyan lehetséges jövőt vizionált, mely sokunk számára félelmetesnek és idegennek tetszett. A film az internet világának hajnalán mutatott rá arra, hogy mivel fog járni, ha eluralkodnak rajtunk a számítógépek által generált valóságok, miközben önmagunk újrakalibrálására és környezetünk megvizsgálására buzdított.

„Szabadítsd fel a tudatod!” – mondja a Mátrix egy vezető karaktere, Morpheus is. A filmtörténelem egyik legkedveltebb és legismertebb filmje idén visszatér, december 23-án újra elmerülhetünk a Keanu Reeves által zseniálisan megformált Neo mátrixában.

A film producere, társírója és rendezője Lana Wachowski, aki húgával, Lillyvel együtt rendezte és írta az előző három filmet is. Számos ismerős karakter, például Neo vagy a Carrie-Anne Moss-féle Trinity is visszatér, és a stábtagok szerint meg fogja változtatni a filmtörténelmet. Megint. Csak győzzük kivárni!

Volt már olyan álmod, amiről biztosan hitted, hogy valóság?

Nagy Katalin – A kezdetek. The Great (2021. november 20., HBO GO)

Egy szatirikus, vígjátékba hajló fikciós dráma Nagy Katalin cárnőről, aki Oroszország történelmének leghosszabb ideig regnáló női uralkodójává vált, és férjével, Péter cárral való robbanékony kapcsolatáról. Áll röviden az HBO GO ismertetőjében. Ez a parányi mondat épphogy csak sejteti mindazt a zsenialitást és furcsán kedélyromboló újítást, ami miatt nem tudjuk nem szeretni és nem megemlíteni a sorozatot.

Az utóbbi évek során egyre több olyan film és többrészes minisorozat készült el, mely egy-egy királynő életéről kívánt meg szórakoztató felvilágosítást nyújtani. Ilyen volt például a II. Erzsébet regnálására fókuszáló A korona is. A sorozat messzemenő sikereket ért el, és úgy tűnt, az emberek nemcsak hogy szeretik, de képtelenek megunni a képernyők kék derengésében feltűnő erős női alakokat. Hát akkor miért pont Nagy Katalin cárnő maradt volna ki a jóból, aki örökre beírta magát Oroszország történelmébe?

Egy alkalmanként igaz történet – ezzel a megjegyzéssel veszi kezdetét, fogalmazásmódja pedig ennek megfelelően groteszk és abszurd, dialógusai egyszerre tüskés csapongások és ötletes szófordulatok. A mai és a korhű találkozása egyszerűen mesebelien üdévé teszi a szériát, hogy mást ne mondjunk, a zenehasználat és a főcím provokatívan idézi a Coppola-féle Marie Antoinette-et. A történet forgatókönyvírója és showrunnere az a Tony McNamara, aki a nagy sikerű, tíz Oscar-díjra jelölt A kedvencet is írta. A főszerepben megmutatkozó Elle Fanning aurája számára a kosztümös műfaj ismét telitalálat, a hölgy bravúros színészi alakítása bepillantást enged egy olyan történelmi korba, melyre egyáltalán nem a finom romantika volt jellemző. A sorozat november 20-án tér vissza a második évaddal, a premier napján mind a 10 rész elérhető lesz magyar felirattal.

Gyerekkorom óta éreztem, hogy az ég nagyszerű életet szánt nekem. Mintha maga az Isten hajított volna erre a földre, hogy valamilyen módon megváltoztassam. Bár ne lenne a férjem ekkora idióta!

Különösen veszélyes bűnözők. Red Notice (2021. november 12., Netflix)

A Netflix fennállása történetének talán egyik, ha nem a legdrágább projektjébe vágott bele, amikor a Universal hezitálását mintegy kihasználva megszerezték a Dwayne Johnson és Gal Gadot nevével már fémjelzett Red Notice-t, amihez később Ryan Reynolds is csatlakozott. A hármas elég erős húzóerőnek tűnik, figyelembe véve azonban, hogy Reynolds az utóbbi időben valósággal szárnyal, és sorra jönnek ki a sikerfilmjei, a dicsőség némiképp garantált is.

A filmet az a Rawson Marshall Thurber rendezi, akivel korábban Dwayne Johnson a Felhőkarcoló és a Központi hírszerzés című filmekben is közreműködött. A történet pedig olyan hajszát dolgoz majd fel, melynek során az FBI legjobb profilozója körmönfont bűnözők nyomába ered. A nemrégiben megjelent előzetes alapján humorban és akcióban nem lesz hiány. A produkciót november 12-én mutatják be a Netflixen, az USA-ban november 5-én moziforgalmazást is kap majd.

Csapat… Csapatmunka? Ez fura érzést kelt a számban.

