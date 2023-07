Szorongásaink is a poggyászban vannak? Konfliktuskezelés nyaraláskor

Ők általában a rutin és a munka világát nehezen hagyják el, lehetnek munkaalkoholizmusban szenvedők vagy olyan karakterek, akiknek a kötöttségek nélküli napok okozzák a feszültséget. Ha ez a helyzet valóban fennáll, akkor sok esetben látjuk, hogy már az első nap leégnek, napszúrást kapnak, allergiás tüneteik lesznek, vagy náthássá válnak a forróságban, mert túl hideg volt a jégkrém. Mindez azért ennyire különböző, mert amikor valaki kiszakad az otthoni környezetből, óhatatlanul más pszichés állapotba kerül.

Van azonban, aki meglágyul, és sokkal szabadabban érzi magát, mert a szokott kereteket hátrahagyta, nem akar korán kelni, katonásan reggelizni és a bédekkerben kijelölt tizenötödik templomot megnézni.

A jó nyaralás alapfeltétele, hogy társaink hangulatát előre ismerve, megpróbáljunk összhangot teremteni, olyan megegyezést, ami segít abban, hogy mindenki jól érezze magát.

Szorongásaink is a poggyászban vannak

A lelki egészség megőrzésének egyik alapja a munkával kapcsolatos problémáktól való eltávolodás képessége, ami különösen fontossá válik a szabadság ideje alatt. Ezért érdemes végiggondolni, hogy mikor tudunk jobban ellazulni, kettesben, családilag, esetleg a nagyobb baráti társasággal? Ha utóbbit választjuk, akkor jó olyan barátokkal menni, akikkel hasonló szokásaink vannak, és jó beszélgetőpartnereink. A közös nyaralás is lehet emlékezetes élmény, főleg akkor, ha nincsenek konfliktusok. Ha meggondolatlanul választottunk útitársakat, és teljesen eltérő kívánságaink vannak, akkor a konfliktusok csökkentése érdekében érdemes olykor különválni, hogy ne kelljen múzeumba mennünk, ha úszni akarnánk, vagy bográcsozni, ha egyébként mi étterembe szeretnénk menni.

A nyaralás érzelmei

A nyaralás érzelmei valóban segítik érzelmi egyensúlyunk helyreállítását és lehetővé teszik, hogy feltöltődjünk. Ehhez azonban azt a stresszt és szorongást, ami a mindennapjaink része, némiképp hátra kell hagyni. Nyilván nem lehet megtenni, hogy elhatározzuk: „most nem gondolok a főnökömre és a benti dolgokra”, mert akkor másra sem fogunk koncentrálni, mint ezekre. Sokkal jobb, ha megbeszéljük magunkkal, hogy ezek a nyaralós napok most olyanok, amikor valóban szabadságot adunk magunknak. Ebben segít, ha napokkal az indulás előtt végigvesszük, mi vár majd ránk, ha hazaértünk. Döntsünk arról, hogy mit és mikor fogunk majd megtenni, mikor milyen határidőnk lesz. Ezeket úgy alkossuk meg, hogy megadják azt az érzést: „tényleg elmehetek, mert rendben hagyok otthon mindent”. Ha csökkenteni tudjuk a stresszt, és hagyunk időt arra, hogy szorongásaink és stresszhormonjaink szintje mérséklődjön, sokkal jobban fogjuk élvezni a nyaralás perceit.

Sokat segít a rutinból való kibillenésben, ha lehetőséget adunk magunknak arra, hogy improvizáljunk, vagyis találomra alkossunk programokat.

Lehetünk rugalmasabbak, mint otthon, kipróbálhatunk olyan élményeket, melyeket helyben találunk ki. Ha mindig szerettünk volna búvárkodni vagy éjszaka csatangolni egy utcán, akkor nézzük meg, hogy vágyaink és lehetőségeink mennyit engednek meg, és döntsünk. Nagyon hasznos, ha megszüntetjük a szokásos rutinokat, mert ez változtat a mentalitásunkon is. Lehetünk merészebbek is, mint otthon szoktunk lenni.

Konfliktuskezelés nyaraláskor

A jó nyaralás tényleg nem arról szól, hogy mindent együtt kell csinálni és egyformán kell élvezni. Akár társasággal, a családdal vagy a párunkkal megyünk el egy útra, sokkal jobb és szabadabb érzés lesz mindenkinek, ha olykor valamilyen programválasztás kapcsán felfüggesztjük a „kötelező jelleget”, és hagyjuk, hogy mindenki jól érezhesse magát.

Párkapcsolatban olykor érdemes leszögezni azt is, hogy mindenki törekszik a pozitív attitűdre, vagyis nem a strandon fogja elővenni a kínzó problémákat vagy szorongásokat. Az egyik legrosszabb megoldás, ha valaki azt érzi, hogy most van idő tényleg jól átbeszélni a dolgainkat. Mert ettől megoldás nem fog születni, csak újabb konfliktus, ami már arról szól: „te még a nyaralást is képes vagy tönkretenni!”

Ha képesek vagyunk arra, hogy elnézőbbek legyünk, kicsit megengedőbbek a másik féllel, az megsokszorozhatja jó érzéseinket. Ahogy a szorongásokat érdemes pihenőre küldeni, úgy az otthoni nehézségek kitárgyalását is. Hasonlóan fontos az is, hogy ne a nyaraláson neveljük a gyerekünket, aki egyébként szintén nyaralni jön. A múzeumokban fojtott hangon kipréselt pedagógiai mondatok általában csak arra jók, hogy a gyerek is feszültté váljon. Sokkal inkább érdemes azt végiggondolni, muszáj-e például neki is múzeumba mennie, ha már órák óta valami mást szeretne. Ezek talán apróságoknak tűnnek, mégis sokat segítenek abban, hogy könnyedebben teljenek a szabadság percei.

Nyaraláskor két ember valóban együtt van, a nap minden óráját együtt töltik, ami az otthoni körülmények között maximum csak hétvégén adatik meg, olyankor pedig előkerül a porszívó és a mosógép. A kölcsönösség és a figyelem olyan tényezők, melyek biztonságot nyújtanak, ez növeli a belső megelégedettség érzését, tehát minden tényező együtt van ahhoz, hogy a nyaraláson különleges érzelmi élmények jelenjenek meg.

Tari Annamária pszichoanalitikus