Napszúrás, kibicsaklott boka, rovarcsípés... Így kerüljük el!

Ha tudjuk, milyen egészségügyi problémák lephetnek meg üdülés közepette is, egy kis felkészüléssel elkerülhetjük őket, de legalábbis képesek leszünk magunk kezelni...

1. Ellenséges napocska

A tűző napon töltött túl sok idő veszélyes lehet, főleg a kicsik számára. Napszúrást, hőgutát a víz mellett is könnyedén lehet kapni, sőt a leégés is fokozottabban fenyegethet. Hányinger, hányás, fejfájás és általános gyengeség? Valószínűleg napszúrása van a gyereknek…

Hogyan kerüljük el?

Az egész családon legyen sapka vagy legalább kendő (ha a nagyokon van, a kicsi is nagyobb eséllyel veszi fel). Adjunk mindenkire napszemüveget, igyunk sok folyadékot, folyamatosan kenjük újra a naptejet, és ne menjünk ki délben, ne sétáljunk kilométereket a forró napon, és ne hagyjuk, hogy a gyerekek felhevült testtel ugorjanak a vízbe!

SOS: Akkor sem kell pánikba esni, ha mégis megtörtént a baj. A napszúrás általában gyorsan elmúlik. Hűvös szobában (árnyékban) fekvés, hideg borogatás, apró kortyokban fogyasztott folyadék ajánlott. Leégés esetén a vény nélkül kapható bőrnyugtató krémek, valamint az allergiás bőrtünetekre vagy rovarcsípésre használt hűsítő készítmények tehetnek jó szolgálatot.

2. Gyomorbajok

Hasmenés, hányás az utazás izgalma miatt is előjöhet, de sajnos számolni kell az ételmérgezés, a gyomorrontás eshetőségével is. Nem tudjuk, hogy az étteremben felszolgált ételt hogyan tárolták, az elkészítés során mennyire tartották be az előírásokat… A koszos kéz, a fürdő- és ivóvíz is okozhat gyomorpanaszokat.

Hogyan kerüljük el?

Étkezés előtt mindig mossunk kezet. Kerüljük el a gyanús, nem megfelelő higiéniával rendelkező étkezdéket. Ne fogyasszunk nyers tojásból és húsból készült ételeket. Ha valami nem esik jól, fura a szaga, inkább hagyjuk ott, ne kockáztassunk! A gyerekekbe se erőszakoljuk az ételt!

SOS: Nyaraláson mindig legyen nálunk hasmenésre való gyógyszer (pl. széntabletta). Ha valami nem oké, az ilyen készítmények segítenek. Mindenképpen érdemes legalább 1-2 napig diétát tartani (főtt krumpli, rizs, banán, pirítós, száraz keksz), bármennyire nagy is a sóvárgás a helyi specialitások iránt.

3. Csípések

Ha valaki nem szereti a nyarat, gyakran hozza fel indokként a bogarakat és a csípéseket. A forró hónapok szúnyogcsípésekkel, zümmögéssel vannak tele. Ha pedig megcsíp valami, az fáj, viszket, bedagad, vagy épp allergiás reakciót vált ki…

Hogyan kerüljük el?

A strandon nem igazán tudunk mit tenni, de ha a család este még kint ücsörög a teraszon, akkor érdemes szúnyogriasztó eszközöket bevetni (pl. gyertya), és befújni mindenkit szúnyogirtóval. Magunkra kenhetünk akár illóolajat is (teafa, citromfű stb.), ezek illatát ugyanis nem szeretik a rovarok.

SOS: A kisebb csípéseket könnyen enyhíthetjük gyógyszertárban kapható készítményekkel. Fontos, hogy a csípéseket ne vakarjuk szét. Ha dagadás van, alkalmazzunk természetes antihisztaminokat. Ha tudjuk, hogy gyermekünk allergiás valamilyen csípésre, mindenképpen legyen nálunk EpiPen.

4. Megfázás és felfázás

Hideg italok, túl hidegre állított klimatizáció, hideg medence, nagy hőmérséklet-különbségek... Nyáron nagyon könnyedén össze lehet szedni egy kis megfázást vagy jó nagy felfázást.

Hogyan kerüljük el?

Ne igyunk túl jeges italokat, főleg ne felhevült testtel. A klimatizációval csínján bánjunk. Hiába van kint forróság, akkor se legyen több mint 10 fok különbség a kinti és benti hőmérséklet közt. Az üzletekben, repülőn és az éttermekben hajlamosak túl hideget teremteni. Vigyünk magunkkal kendőt, lenge inget, amit fel lehet venni az ilyen esetekben. A felfázást pedig könnyen megelőzhetjük, ha váltás fürdőruhát is pakolunk a táskába, és pancsolás után szárazba bújtatjuk a kicsiket és nagyokat.

SOS: Ágynyugalom, sok-sok vitamin, forró tea, könnyű ételek javasoltak megfázás esetén. Ha pedig a helyzet nem javul, sajnos muszáj lesz orvost keresni...