Mi az a slime?

Mindenhol ott van, gyakran lóg az iskolák plafonjáról, sokan könyörögnek érte a játéküzletekben. A „nyúlós izé” trendje Ázsiából indult, aztán gyorsan meghódította a világot. A gyerekek mindig is szerették az érdekes anyagokat, nem véletlenül olyan népszerű a gyurma sem.

A slime legnagyobb különlegessége a textúrája. Nem teljesen folyékony, de nem is teljesen szilárd. Lehet vele maszatolni is, mégis tiszta marad a kéz, a ruházat és a környezet is. Máshogyan viselkedik, ha a kezünkben van, ha nekidobjuk valaminek, és akkor is, ha átöntjük valamibe. Csupa meglepetés. A meglepetés pedig jó. A színe is nagyon vonzó a gyerekek számára, általában valami rikító, gyakran csillogós. Minden érzékszervünkre hat: az illata édeskés, a hangjában pedig van valami megnyugtató: ahogy locsog, csusszan, pukkan. A slime-mal való foglalatoskodás kifejezetten jó hatással van az idegrendszerre, és fejleszti a finommotorikát.

Tény azonban, hogy a boltban kapható verziók nem túl bizalomgerjesztőek, nem világos, mit tartalmaznak, így akár károsak is lehetnek az egészségre. A legjobb tehát, ha otthon készítjük el ezt a nyúlánk játékot. Már eleve az elkészítés is nagyon élvezetes, stresszoldó, olyan mintha egy stresszlabdát gyártanánk. Sokan igazi művészetnek is tartják a slime-készítést, hiszen rengeteget variálhatunk a színekkel, állaggal, kiegészítőkkel, mérettel. A slime-nak egyébként is az az egyik legjobb tulajdonsága, hogy teret hagy a fantáziának. Óriási sikerélmény, ha tökéletes állagú trutyit tudunk készíteni. Összehozza az egész családot. Az elkészítési folyamatot a felnőttek is nagyon fogják élvezni. Lehet kísérletezni, hogy melyik adag sikerült a legjobban.



Receptek otthonra Elég ragacsos műveletről van szó, tehát olyan edényeket, tálakat használjunk, amelyekbe később nem teszünk ételt. Az asztalt is takarjuk le. Próbáljuk ki, melyik a legjobb nekünk!



1. Hozzávalók: 6-7 tasak lehúzható arcmaszk, 1 ek. szódabikarbóna, pár csepp akrillfesték (vagy ételfesték), 1-2 kk. kontaktlencse-folyadék.

Az arcmaszkot megszínezzük, majd összekeverjük a szódabikarbónával. Ha kész az elegy, akkor hozzáöntjük a kontaktlencse-folyadékot, ez az aktivátor, szóval pillanatokon belül összeáll a slime. Mehet is a játék!



2. Hozzávalók: 1 kis tubus átlátszó ragasztó, borotvahab, ételszínezék, folyékony mosószer; csillámporok, mindenféle flitterek, esetleg illóolaj.

A folyékony ragasztót egy tálba tesszük, a borotvahabból körülbelül kétszer akkora adagot nyomunk rá, s jöhet az ételszínezék. Ha túl sötét, mehet bele még egy kis borotvahab. Lassan kezdjük összedolgozni egy kanállal, ekkor még csak ragacsos lesz. Miután hozzáadjuk a legfontosabbat, az aktivátort, vagyis a folyékony mosószert, az egész összeáll. De vigyázat, a mosószert lassan adagoljuk, kb. 1 nagy evőkanálnyi fog hozzá kelleni. Akkor jó, ha elválik az edény falától. A végén adjuk hozzá a csillámport, illóolajat.



3. Hozzávalók: folyékony ragasztó, borotvahab, testápoló, ételfesték, csillámpor/ gyöngy.

Nyomjuk bele egy tálba a folyékony ragasztót mg a borotvahabot. Keverjük össze, majd adjuk hozzá az ételfestéket. Ha már szép, egységes színű a ragacs, keverjük hozzá a testápolót (ettől lesz szép fényes). Csepegtessünk bele finom illatú illóolajat. Adjunk hozzá egy kis csillámport, és kész is!



4. Hozzávalók: 3 bögre borotvahab, 1 bögre folyékony ragasztó, 1/2 tk. szódabikarbóna, 3 csepp ételfesték, 5 tk. folyékony mosószer.

Rakjuk a ragasztót egy tálba, majd adjuk hozzá a borotvahabot. Mehet hozzá a szódabikarbóna, az ételfesték és a folyékony mosószer is. Alaposan keverjük össze a hozzávalókat, majd gyúrjuk legalább öt percig. Akkor jó, ha nem tapad a kézhez.



Ehető verziók



Kukoricakeményítős

Hozzávalók: 1/2 csésze kukoricakeményítő, 1/4 csésze víz.

A kukoricakeményítőhöz lassan kell hozzáöntögetni a vizet, és alaposan elkeverni egy tálban. A keverék hamarosan gyúrható állagú lesz.



Cukorkás

Hozzávalók: 7-8 nagyobb pillecukor, pár kiskanál porcukor, 1 ek. étolaj.

Az olajat és a pillecukrokat 10 másodperc alatt megolvasztjuk a mikróban, majd ehhez hozzáadunk annyi kanál cukrot, hogy összegyúrható masszát kapjunk.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/43. számában jelent meg a Gyerekbarát mellékletben

