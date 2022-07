Csináld magad! Ha nem ér rá a szobafestő...

A nyári hónapokban sokan döntenek úgy, hogy kifestetik otthonukat. A szobafestők éppen ezért ebben az időszakban a legelfoglaltabbak, aki későn kapcsol, annak talán hónapokat kell várnia a szakemberre. A szobafestést viszont némi ügyességgel magunk is elvégezhetjük. Főleg, ha követjük az alábbi szabályokat.

Mi az első lépés?

A tervezés. Jó előre érdemes kitalálni a kívánt színeket, a beszerzést pedig nem szabad az utolsó hétre hagyni. Előfordulhat, hogy a boltban épp kifogytak a kiválasztott színárnyalatból, vagy nem tudják újrakeverni.

Mire lesz még szükség?

Festőszalagra, fóliára, hogy a bútorokat és a padlót le tudjuk takarni. A padlót praktikusabb hullámpapírral lefedni, ebből is szükség lesz néhány hengerre. A régi festékrétegek eltávolításához spaklira, a sérült falrészek kijavításához glettre, glettsimító vasra és csiszolóra. Készítsünk be egy létrát is.

Hogyan készítsük elő a falat?

Először is hordjuk ki a bútorokat a szobából, vagy ha ez nem lehetséges, a szoba közepére rendezzük őket, hogy ne zavarjanak a közlekedésben. Mosószeres vízbe mártott festőhengerrel átnedvesítjük az egész falfelületet, majd spaklival lekaparjuk a rétegeket, amelyeket az új festék egyébként is fellazítana. Ezután jöhet a glettelés.

Mennyi festékre lesz szükség?

Le kell mérni a falak felületét, a legtöbb festékboltban a helyiségek méretei alapján készséggel kiszámolják a szükséges mennyiséget. Mindig számoljunk rá, és vegyünk egy tartalék dobozt is, amelynek akkor vesszük majd hasznát, ha mégsem elég a festék, és hétvégén nem tudunk venni. Tegyük el a számlát, mert ha mégsem lesz szükség a tartalék dobozra, visszavihetjük (persze csak az előre csomagolt festéket, nem azt, amit számunkra kevernek).

Amit mindenki elfelejt…

Gyakran előfordul, hogy elfelejtik felkeverni a festéket használat előtt, és meglepődnek, hogy az egyes falrészek eltérő színárnyalatúra száradnak. Néhány euróért vásárolhatunk egy keverő fúrószárat, amellyel gyorsan és egyenletesen felkeverhetjük a festéket. Pontosan olvassuk el a hígítással kapcsolatos utasításokat is a dobozon.

Honnan kell kezdeni?

Mindig a sarkakból, sosem a fal közepén. Egy adott helyiség festését mindig a mennyezettel érdemes kezdeni.

Milyen a jó technika?

A hengert a festékbe mártás után mindig csöpögtessük le a rácson, mert ha túl sok festék kerül rá, elcsúszhat és fröcsöghet. Akkor jó, ha nem kezd el azonnal csöpögni. Egyenletes, lassú mozdulatokkal vigyük fel a festéket a falra, ne kapkodjunk.

Mindig tegyünk félre legalább félliternyit a festékből, mert a jövőbeni javításoknál hasznát vehetjük. A szerszámokat is érdemes elrakni, hiszen ha ügyesek voltunk, a következő alkalommal is magunknak végezhetjük el a festést, immár profibb eredménnyel.

Gombos Péter

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/28. számában jelent meg

