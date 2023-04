Arisztokraták barátja

Szabó Imrével Tótmegyeren, a szülőfalujában találkozunk, és bár a községet kizárólag szlovákok lakják, magyarul beszélgetünk. „Mi sem természetesebb, hiszen a szüleim mindketten magyarok voltak, otthon magyarul beszéltünk. Anyai nagyapám Bagotáról, nagyapám Újgyalláról származott, a vasútnál dolgozott. A háború után nem volt hajlandó reszlovakizálni, ezért kirúgták az állásából. Ez a tartás megvolt édesanyámban és édesapámban is, aki szintén tudott valamennyire magyarul, és soha nem ellenezte, hogy magyarul beszéljünk a mamával. Édesanyám az egyetlen tótmegyeri előfizetője volt a Vasárnapnak, engem is mindig noszogatott, mit olvassak el. Sokat olvasok a mai napig is magyarul, de sajnos nem bírom olyan szinten a nyelvet, mint szeretném, ezért a könyveimet szlovákul írom” – mondja olyan tökéletes és választékos magyarsággal, amit sok, magyar iskolákat végzett ember is megirigyelhetne. Alighanem a minden tevékenységét jellemző igényesség az, aminek köszönhetően az anyanyelvét nemcsak megőrizni, hanem tökéletesíteni is tudta.

Tótmegyer és a Károlyiak

Mivel legnagyobb szenvedélye a történelem, ezen belül is a Tótmegyert hajdan birtokló Károlyi-család és falu története, hasznát is vette a tudásának, hiszen a levéltárakban a legtöbb anyag magyarul található meg. A rendszerváltás után Tótmegyerre látogató Károlyi József gróffal is magyarul tudott szót váltani. Azóta szoros barátság szövődött közöttük, és ennek a kapcsolatnak köszönhető a két gyönyörű kötet, amelyeknek számos példánya az egész világba eljutott.

„Huszonnyolc könyvem jelent meg helytörténet, néprajz, muzikológia, régészet témában, de a szívügyem mégiscsak Tótmegyer és a Károlyiak, ez a téma pedig kimeríthetetlen. „Az egész azzal kezdődött, hogy a gróf úr egy beszélgetésünk alkalmával megkérdezte, ismerek-e valakit, aki lefordítaná az édesapja, Károlyi Sándor gróf vadászatokról írt könyvét az eredeti németből, vagy a magyar fordításból szlovákra. Nem ismertem senkit, de óvatosan felajánlottam neki, hogy ha nincs ellenére, én megcsinálom, és beleegyezett. A könyv meg is jelent, és ezen felbátorodva elmondtam neki, hogy szeretném megírni a Károlyi-család történetét. Azt válaszolta, hogy róluk már annyi könyvet írtak, hogy eggyel többre semmi szükség. De nem adtam fel ilyen könnyen, elkezdtem írni, s amikor harminckét oldal elkészült, megmutattam a gróf úrnak. Szlovákul volt, elolvasni nem tudta, de rábólintott, hogy folytassam. Miután megjelent a könyv és küllemre tetszett neki, kibővítettem 120 oldallal, majd egy közös ismerősön keresztül megszólítottam a tardoskeddi Birkus Magdát, lefordítaná-e magyarra. Ez a második kiadás szlovák és magyar nyelven is megjelent, és a magyar változat sok Károlyi-családtaghoz eljutott. De mivel a fiatalok már nem tudnak magyarul, ugyancsak a gróf úr kezdeményezésére egy szintén bővített kiadás megjelent angolul, hogy ők is olvashassák. Ekkor kezdtek sorra jelentkezni a világ minden tájáról a Károlyiak, hogy róluk miért nincs benne szó.”