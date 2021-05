Szputnyik szága újratöltve

Az orosz Szputnyik V vakcina mellett szóló egyik érv az, hogy bennünket negyven évig csak orosz vakcinával oltottak, és ugye ez milyen jó volt. Az érv akadálytalanul terjed a világhálón, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon egyaránt, és bizony közmegbecsülésnek örvendő, általam tisztelt emberek is terjesztik.

Az orosz Szputnyik V vakcina mellett szóló egyik érv az, hogy bennünket negyven évig csak orosz vakcinával oltottak, és ugye ez milyen jó volt. Az érv akadálytalanul terjed a világhálón, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon egyaránt, és bizony közmegbecsülésnek örvendő, általam tisztelt emberek is terjesztik.

Nem értem. Hiszen a mai világban, például éppen az internet segítségével könnyű kideríteni, hogy az említett állítás egyszerűen nem igaz. Az (ál)információ terjesztéséhez valószínűleg az orosz propagandagépezetnek is köze van. Legnagyobb előszeretettel viszont olyanok terjesztik, akik bármilyen ürügyet jónak találnak arra, hogy kritikátlanul belerúgjanak Brüsszelbe, illetve az Európai Unióba, vagy csak úgy általában a Nyugatba.

A valóság az,

hogy nincs egyetlen olyan – azelőtt tömegesen pusztító fertőző betegség ellen ható – oltóanyag, amit a Szovjetunióban fejlesztettek volna ki. Az első, a himlő elleni vakcinát még 1760-ban fejlesztette ki egy tehén (latinul vacca) himlőhólyagjaiból származó váladékból Edward Jenner angol orvos, a régen magyar kórnak is nevezett tuberkulózis, tüdővész elleni vakcinát Calmette és Guérin a 20. század elején. Az oltóanyagot, amelyet a két francia tudós neve alapján BCG-oltóanyagnak neveznek (Bacille Calmette-Guérin), 1921-ben alkalmazták először. Szlovákul egyébként Calmette neve után a TBC elleni oltást „kalmetizácia”-ként is emlegetik. A gyermekbénulás elleni oltást Albert Sabin, egy lengyel származású amerikai orvos fejlesztette ki, a rubeola és a veszettség ellenit pedig egy amerikai orvostudós, Stanley Plotkin. A legtöbb, negyven védőoltás előállítása egy szintén amerikai mikrobiológus, Maurice Hilleman nevéhez fűződik. Neki köszönhetjük többek között a kanyaró, a mumpsz, a hepatitisz, az agyhártyagyulladás és az influenza elleni védőoltást.

Nézzük a másik részét

Hol gyártották le (licenc alapján) azokat az oltóanyagokat, amelyekkel bennünket a szocializmus idejében oltottak? Hát nem, nem a Szovjetunióban. Magyarország és Csehszlovákia már a két világháború között fejlett gyógyszeriparral rendelkezett, amely oltóanyagok gyártására is alkalmas volt. Olyan cégek, mint a Richter Gedeon, a Chinoin vagy a Phylaxia Magyarországon, valamint az Országos Egészségügyi Intézet (Štátny zdravotný ústav) és a hozzá kapcsolódó gyártóegységek nemcsak a hazai piacra, hanem kivitelre is gyártottak gyógyszereket és oltóanyagokat. Ez a hagyomány folytatódott a háború után, habár az államosítást a hazai gyógyszeripar is megsínylette, legalábbis abban, hogy nem tudott már lépést tartani a nyugati fejlődéssel. Ennek ellenére Csehszlovákia kifejlesztette saját influenza elleni vakcináját, amely Dionýz Blaškovič akadémikus nevéhez fűződik. A SPOFA mozaiknév alatt az ismert Egyesült Gyógyszergyárak és a sárosszentmihályi IMUNA gyártották le az országban alkalmazott oltóanyagok java részét.

A Szputnyik V mellet érvelők

gyakran a szolidaritás hiányát róják fel az Európai Uniónak. Pedig hát milyen könnyen megtehetné például a dúsgazdag Luxemburg, hogy mindenkit leelőzve felvásárolja a maga számára a kellő számú vakcinát. De nem, Luxemburg sem tesz ilyet, szépen vár a sorban, pedig már minden lakosát beolthatta volna. Akik viszont a Szputnyik és a kínai vakcina mellett érvelnek, épphogy nagyon kevés szolidaritást tanúsítanak az orosz és a kínai nép irányában. Az oroszokat és a kínaiakat ugyanis a vezetőik nem oltatják, inkább exportálják a vakcinát. Ó, mit nekünk az oroszok meg a kínaiak! Oroszországot meg Kínát szeretjük, de az oroszokat és a kínaiakat már nem. Meg az argentinokat sem, akik fél évig hiába várták a megrendelt és kifizetett Szputnyikot, amelyet Putyin közben Argentína helyett Magyarországra és Szlovákiába küldött, hogy jó kis léket vágjon az EU-ba.

Eltekintve most a mai Magyarországtól, amely külön fejezetet képvisel az Oroszországhoz fűződő viszony tekintetében, a szlovák kormány Igor Matovič nevével fémjelzett részének egy baja van: a mindennapi türelmes, fárasztó munkát és igyekezetet „atombombákkal” szeretné kiváltani és helyettesíteni. Rekordidő alatt elvégzett (elfuserált) országos tömegtesztelésekkel, bombasztikus Szputnyik-vásárlásokkal. Pedig ez önmagában nem segít. Ha nem tartjuk be a szabályokat, illetve az állam nem képes a betartásukat kikényszeríteni, ha nem rakjuk rendbe az egészségügyet, ha nem fizetjük meg rendesen és nem becsüljük meg az egészségügyben dolgozókat a tudományos kutatótól kezdve a betegápolóig, ha nem becsüljük meg a tudást, a szorgalmat és az áldozatkészséget, akkor csak botorkálni fogunk tovább az események után.

Az orosz tudósok jók

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a Szputnyik V rossz vakcina lenne. Legalábbis az az anyag, amit az orosz tudósok előállítottak, valószínűleg jó. A gond az, hogy ismerve az oroszországi viszonyokat, sohasem lehetek biztos abban, hogy az az egy ampulla, amiből majd nekem húzzák ki a fecskendőbe az oltóanyagot, valóban pontosan azt a szert tartalmazza-e, amit az orosz tudósok kifejlesztettek. Tehát én inkább megvárnám, hogy az illetékes európai intézmények mondjanak szakavatott véleményt a vakcina biztonságáról. Úgy hiszem, ezzel nagyobb szolidaritást tanúsítok az orosz néppel (és a sajátommal is), mintha az ellenkezőjét tenném.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2021/17. számában jelent meg!

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene