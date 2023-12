Szabó G. László: Mindig együtt

Hogy milyen egy országhatárokon túl is ismert, népszerű színész párjának lenni, akit mindenki nagyító alatt figyel? Ildikó szórni tudná az ezzel kapcsolatos történeteket.

„Több szálon fut a dolog. A mostani agyammal mondom: van egy néplélek, amelyik azt gondolja, hogy a Pogány Judit–Koltai Róbert házaspár örök. Azt, hogy amikor mi megismerkedtünk, ők már tizenegy éve nem voltak együtt, mintha fel sem fogták volna. Még ma is kapok szörnyű megjegyzéseket. Mondhatnám: én értem ezt. Csak online térben belefutni ebbe nem éppen jóleső érzés. Volt, hogy sírtam is. Teljesen ismeretlenül ítélkeznek az emberek.”

„Ildikónak elég, ha valaki úgy néz rám, hogy… máris mondja, hogy igen, ő az, ő az!”

Ketten a színpadon

„Hát persze! Megyünk az utcán, és észreveszem, hogy tanakodnak, hogy ez a Koltai, vagy nem a Koltai? Ilyenkor szoktam megszólalni, hogy igen, ez a Koltai! Vagy megkérnek, hogy tessék minket lefényképezni a művész úrral! Igen, szívesen! Vagy rám szólnak, hogy tessék már kimenni a képből! Ez a durvább része. De vannak pozitív helyzetek is. Vannak közös estjeink. Fellépünk együtt. Kimegyek a színpadra, miközben Koltai Róbertet várják, és érzem, hogy mínusz tízről kell elindulnom. Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de minden egyes alkalommal győztesen jövök ki a dologból. Megszeretve. Ez a másik véglet. A győzelem, hogy egy ilyen közös est után, amelyen mindketten mesélünk, én mást sem csinálok, csak kifeszítem alá a hálót, amelyről elrugaszkodik, és felugrik. Róla szól az egész, de engem is megszeretnek. Közben végig azt akarom, hogy ő legyen jó, ő csillogjon, és ha engem is elfogadnak, akkor azért, mert a nézők is látják, megérzik ezt.”

Féltékenység?

„Robi erre nem ad okot – folytatja egészen nyugodt hangon Ildikó. – Nagyon udvariasan reagál, ha megérzi a közeledő célját. Hárít. De a rajongói oldalára már érkezett olyan levél, hogy Művész úr, egyéjszakás kalandom volt önnel, mert olvastam a könyvét. Volt, aki felajánlotta, hogy aludjon nála. Pedig ketten léptünk fel. És azt is udvariasan hárította. A múltkor odapattant hozzánk egy nő az étteremben, és majdnem beleült Robi ölébe. Kezembe adta a telefonját, hogy fényképezzem le őket. Így is fotó, úgy is fotó, mindenféle pozícióban, és kért, hogy még csók közben fényképezzem le. Robi restellte magát a legjobban.”

„Már segítség is nekem, hogy Ildikó velem van a színpadon – ismeri be a nyáron filmszerepet játszott színész. A Ma este gyilkolunk című krimivígjáték egyik szereplőjeként láthatja őt nemsokára a közönség. – Volt nemrég a bajom, amikor tényleg lelassultam. Azóta erősebben részt vesz az estjeimen. Már tudom, hogy jobb így. Együtt kapjuk a meghívásokat is. Egyébként elmondhatom, ő hozott vissza az életbe. De ezt mesélje el ő.”