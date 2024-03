„Szabad-e locsolni?” – Húsvéti szokások modern szemmel

Keresztény azonban nem csak férfi lehet. Képzeljünk el egy nőt, aki a böjt elején eldönti, hogy most akkor ő 40 napig nem eszik húst, a keresztény férje ezt azonban nem akarja megtenni, hiszen azért azt mégsem várhatja el tőlünk az Isten, hogy ha van, akkor megvonjuk magunktól. A nő tartja a böjtöt, az utolsó héten pedig elkezd gondolkodni azon, hogy mit is főzzön húsvétkor: sonka, sült nyúl, krumplisaláta, tojás – azok mindig szoktak lenni, meg valami süteményt is kellene csinálni, de jönnek a rokonok meg a locsolók, szóval akkor legalább négyfélét, de akkor ki is kell takarítani előtte, a függönyt is ki lehetne mosni, az ablakot is meg kellene már pucolni, ha már ott vagyok, a fugákat is megkefélem, és ha érkezek vele, még a kaput is lefestem. És amikor készek az ételek, megtörtént az ablakpucolás-függönymosás-fugakefélés szentháromság is, akkor a férje és fia elindulnak locsolni, a nő pedig leülne, de hirtelen csengetnek. „Szabad-e locsolni?” – kérdezi a hang. Mire elhangzik a kéretlen-kelletlen, de egyetlen helyes válasz: szabad.

Korbács, víz, pénz

A nemek közti egyenlőtlenség erre az ünnepre vezethető a leginkább vissza, ugyanis régen úgy tartották, az a nő, aki húsvéthétfőn csuromvizes lesz, kelendő, az a férfi pedig, akinek a legtöbb virágot tűzik ki az ingére, a község legnépszerűbbje. Ehhez hozzátartozik még a korbácsolás hagyománya is, amit arra vezethetünk vissza, hogy a „sibált nő friss és üde lesz”. A 21. században azonban aligha számít erénynek egy nő számára a „kelendőség” vagy a „frissesség”, pláne, ha ezekért cserébe ételt és pénzt kell adnia.

„A nők elveszik az ember kedvét ettől a szép hagyománytól” – olvasom egy cikkben egy férfi véleményét, amit azzal indokol, hogy szomorúan hallja ismerőseitől, hogy már „ötven kölnitől bűzlik a hajuk”, hogy „na, legyünk túl rajta, aztán egyél valamit”, vagy hogy szemmel láthatóan nem is szeretik, ha meglocsolja őket. Egy másik cikkben azt olvastam, hogy egy kollégiumban a lányok között elterjedt egy pletyka, miszerint a fiúk meg akarják locsolni őket másnap hajnalban. A lányoknak több se kellett: ők ébredtek hamarabb, és a fiúk kapták a vizet, akik ezen megsértődtek, és hetekig nem beszéltek velük.