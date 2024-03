Van-e kisebbik rossz? Az elnökválasztás dilemmái

Kényszermegoldás

Mit tehetünk tehát választóként? Reménykedhetünk abban, hogy Ivan Korčok jobb belátásra tér, és a magyar politikusokkal való eszmecsere után változtat álláspontján. Ez az ő és a szlovákiai magyarok érdekében is állna, hiszen még mindig a deklaráltan kisebbségbarát, nyugatorientált liberális jobboldaltól várhatunk érdemi előrelépést kisebbség jogi téren, szemben a pragmatikus, de ezen a téren nagyon szűkmarkú populista baloldallal.

Ebben lenne szerepe politikusainknak, leginkább az elnökválasztáson induló Forró Krisztiánnak, a Magyar Szövetség elnökének. Egyelőre azonban nem látni nyomát sem tárgyalásnak, sem fordulatnak.

Változás hiányában két rossz közül kell választanunk. Én egyiket sem tudnám nyugodt lelkiismerettel ajánlani. De távol maradni a választástól sem jó megoldás, hiszen akkor a pártok arról győződnek meg, hogy a magyar választók apatikusak, nem érdekli őket a politika, nem is kell a kegyeiket keresni.

Ettől sokkal jobb lenne, ha azok az emberek, akiknek mindkét jelölt elfogadhatatlan, részt vennének a választásokon, de érvénytelenül szavaznának (például egyik jelöltet sem karikáznák be – esetleg valami személyes üzenetet is lehet írni a szavazólapra). Az érvénytelen szavazat azt jelzi, hogy a választó nagyon is aktív, érdekli a választás, csak hát egyik jelölt sem érdemelte ki a bizalmát.

Esetleg legközelebb tessék olyan jelöltet is állítani, akiknek a demokrácia és az emberi jogok nemcsak névleg fontosak, hanem hajlandók ezeket a kisebbségi közösségek szempontjai alapján is figyelembe venni. Ha pedig ezen bukik Korčok elnöksége, a jobboldal ne a szlovákiai magyarokat hibáztassa érte, hanem saját magát, amiért beálltak Korčok mögé – és legközelebb esetleg indítsanak olyan jelöltet, akire magyarok is tudnak nyugodt lelkiismerettel szavazni.



A szerző jogász, emberi és kisebbségi jogi szakértő. A pozsonyi Duna utcai gimnáziumban érettségizett, az amerikai Harvard Egyetemen szerzett jogi doktori diplomát. Emberi jogot oktat az írországi Galwayi Egyetemen, az SZTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa