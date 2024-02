Miért válasszuk a magyar iskolát? 3+1 érv az anyanyelvi oktatás mellett

Képzeljük el, hogy egy teljesen új helyre kerülünk, nem értjük az ottani nyelvet, nem ismerjük a szabályokat, mégis azt várják tőlünk, hogy jól teljesítsünk, és fejlődjünk, és megtanuljunk valami olyat, amivel korábban sosem találkoztunk. Felnőttként is elég hátborzongatóan hangzik. Miért taszítanánk ilyen helyzetbe a hatéves gyereket?

Az iskolaválasztásnál sok szempont befolyásolhatja a szülők döntését: milyen messze van az iskola, milyen a híre, mennyire felszerelt, eredményesek-e a gyerekek a versenyeken, és megtanul-e ott szlovákul?

„Ha egy magyar szülő azt szeretné, hogy gyereke talpraesett legyen, akkor magyar iskolába íratja. Egy hatéves gyereknek optimistának, mosolygósnak, kiegyensúlyozottnak kell lennie, aki rácsodálkozik a világra”

– állítja Strédl Terézia pszichológus, egyetemi oktató. Szerinte az iskolaérettségnél figyelt mutatók (testi, értelmi felkészültség, szociális és érzelmi érettség) összhatása a mérvadó. Ahhoz, hogy a leendő kisdiák valóban fejlődni tudjon, fontos a biztonságos, ismerős közeg, vagyis az, hogy megértesse magát az anyanyelvén.

Első érv

A természetes közeg előnye

A szlovákiai magyarok hallanak ugyan szlovák (és más) nyelvű beszédet is, közvetlen környezetükben mégis a magyar nyelv dominál, ők is azt használják, azzal fejezik ki magukat.

„A gyerek a magyar beszédet hallja, ezen a nyelven gondolkodik, játszik, beszél, ez a természetes közege. A fejlődés során is a természetes a legjobb. Ha ugyanis kiragadjuk a gyereket ebből a környezetből, akkor radikális változás áll be, szinte mindent újra kell kezdenie. Blokkolódnak azok a megismerőfunkciói, amelyek a tanuláshoz szükségesek” – magyarázza Stredl Terézia. A szakember szerint a gyereknek újdonság az iskola, s ha úgy szólnak hozzá, hogy azt nem is érti, akkor sokkal döcögősebben indul el nála a tanulási folyamat: akkor ugyanis előbb meg kell értenie s magában lefordítania a hallottakat, majd közölni a választ.

„A szülő azt mondja, hogy mindent megtesz a gyerekéért, pedig ha szlovák iskolába adja, akkor alighanem a saját elvárásait követi, és nem a gyereket segíti.”

Ha a magyar kisgyereknek szlovákul kell megismerkednie a betűk világával, az egyértelműen hátrányt jelent számára. Az ismeretlen („nem biztonságos”) közeg neurotizálhatja a kisdiákot, és újra megjelenhetnek olyan tünetek, amelyeket már régen kinőtt: has- és fejfájás, bevizelés, dackorszak, rémálmok.

Második érv

Kulcs a nagyvilághoz

A kisgyerekek 3-4 éves korukban ösztönösen, könnyedén tanulnak nyelveket. De nem mindegy, hogy hogyan és milyen alapokra építik az új tudást. A pszichológus szerint ebben a korban még számos más területen kell fejlődniük. Ehhez a fejlődéshez pedig elengedhetetlen a biztos nyelvi háttér, hogy könnyen tudja kifejezni magát, megosztani örömét és bánatát. „Ez egy olyan kulcs a nagyvilághoz, amit, ha elveszünk tőle, már nem tudja vele kinyitni ugyanazt az ajtót.” Strédl Terézia ezen a ponton idézi Vekerdy Tamás gyermekpszichológus kijelentését, aki szerint az első hét évben az anyanyelvet kell megalapozni, s csak erre az alapra építhető rá az idegen nyelv.

Ha otthon is magyarul beszélünk, akkor ne várjuk el a gyermekünktől, hogy az iskolában gond nélkül átálljon egy addig ismeretlen nyelvre.

Félő, hogy emiatt nemcsak a saját anyanyelvén nem tudja majd kifejezni magát, hanem az annyira vágyott szlováktudás sem lesz maradéktalan.

„Ha beszél egy nyelvet, az iskolában azon tanuljon meg írni, olvasni. Ez egy minőségi lépcső, ahol már vannak nyelvi kapaszkodói. A szlovák iskolában, szlovák nyelvi közegbe kerülve ezek a kapaszkodók hiányoznak számára. Mit fog helyesen megtanulni, mit fog helyesen értelmezni?”