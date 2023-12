Miért ne vigyünk haza élő halat karácsonyra?

Idén tehát sem a Tesco, sem a Billa, a Kaufland, a COOP Jednota, de a Terno és a Lidl sem fog üzleteiben élő halat árusítani, mert fontos számukra, „hogy az állatokat milyen körülmények között szállítják, tartják és dolgozzák fel”. Ez áll azon üzletláncok közös nyilatkozatában, amelyek kötelezettséget vállaltak, hogy egyetlen élő halat sem dobnak a piacra. Kivételt képezhetnek a Jednota egyes boltjai, mert az üzletlánc 25 regionális szövetkezetből áll, de a központból valamennyien azt az ajánlást kapták, hogy inkább csak hűtött és fagyasztott halat árusítsanak. Ez komoly előrelépés, mert a felsorolt nagy üzletláncok teszik ki Szlovákiában az élelmiszer-kiskereskedelem 95 százalékát, mutat rá Martin Smrek, az említett szervezet egyik alapítója. Ráadásul több kisebb bolt is csatlakozott hozzájuk, a karácsonyi vásárokon pedig szintén már csak elvétve árulnak élő halat.



Halat a halgazdaságból

Ez persze nem jelenti azt, hogy Szlovákiában már sehol nem lehet élő pontyot venni karácsony előtt. A Nyitrai, Érsekújvári és Aranyosmaróti járásban működő Nitrazdroj élelmiszer-üzletlánc például már most hirdeti, hogy december 14-én megkezdi a csehországi élő pontyok árusítását. Több magánkézben lévő bolt is rendelt élő halat, mert igény még mindig van rá, bár egyre kisebb.

Sok családban hozzátartozik az ünnepi készülődéshez, hogy a férfiak agyonütik, majd megtisztítják a halat, emlékeztet Martin Smrek. „Ha ragaszkodnak a pikkelyek levakarásához, semmi gond, ezt kíméletesen is megtehetik, ha a halastavakat működtető társaságoknál veszik meg a halat, mert itt szakszerűen vágják le nekik, és a hal nem kínlódik napokig” – magyarázza Smrek. A hal ugyanis nemcsak akkor szenved, amikor megölik, hanem már előtte is napokig. A kifogásnál sérülhet a bőrén a nyálkahártya, a kádakban pedig annyian vannak, hogy kevés nekik az oxigén. „Szó szerint fulladoznak és éheznek, hiszen a kifogástól a levágásig nem kapnak enni. A klóros csapvíz csípi a szemüket, de mivel szemhéjuk nincs, pislogni nem tudnak. A hőmérséklet-változás, a kinti fagy, a tóhoz képest meleg csapvíz, az állandó zaj, valamint a sok fény és otthon a villany kapcsolgatása is stresszt okoz nekik. Az eredmény az, hogy a karácsonyi asztalra lefogyott és stresszelt halak húsa kerül.”



Petíció a humánus halhalálért

Szlovákiában ennek ellenére nem tilos az élő halak árusítása hazavitelre, bár az állategészségügyi hatóság nem ajánlja. A Humánus haladás kezdeményezés aktivistái szerint itt az ideje, hogy ezzel az állatkínzó hagyománnyal felhagyjunk, és petíciót kezdeményezett a betiltásáért. December elejéig több mint 15 ezer aláírást gyűjtöttek össze a honlapjukon, és azt remélik, sikerül elérniük, hogy a szomszédos Lengyelországhoz hasonlóan nálunk is betiltsák az élő halak bolti eladását.

Közel sem minden hagyomány humánus. Szlovákiában mintegy egymillió élő halat adnak el karácsony előtt, ezek nagy része embertelen, azaz állathoz sem méltó körülmények között múlik ki. A Humánus haladás ezért az üzletláncok mellett az önkormányzatokat is megszólította, hogy a saját területükön a halásztársaságok kivételével tiltsák be az élő halak árusítását hazavitelre. A nagyobb városok közül elsőként Zsolna csatlakozott a felhíváshoz. A helyi polgármester, Peter Fabian azt nyilatkozta, részükről ez egy karácsonyi gesztus, mellyel hangsúlyozzák, hogy az állatokkal is humánusan kell bánnunk.