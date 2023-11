Inzulinpumpa, diabetológus, diéta: Milyen a cukorbetegek élete?

Szeder Mercédeszt három és fél éves korában diagnosztizálták 1-es típusú diabétesszel. Matuš Lilla 11 éves volt, amikor megtudta, hogy cukorbeteg. Finta Márk huszonévesen kapta a diagnózist, Grendel Ágota pedig már elmúlt negyven, amikor közölték vele, hogy kettes típusú diabétesze van.



Új társ, örökre



Mercédes és Lilla gyerekként kellet, hogy szembesüljenek az ingadozó vércukorszinttel. „Volt egy húgyhólyzaggyulladásom, amit nem vett észre a körzeti orvosom, így kezdődött a betegség kialakulása. A legelső tünetek állandó szomjúság, hányás és a gyengeség voltak” – meséli Mercédes. Lillánál is intő jel volt a szomjúságérzet, és hogy gyakran megszédült. „Amikor kiderült, hogy nincs minden rendben, egy hétre kórházba kellett feküdnöm, hogy beállítsák, mikor mennyi inzulint kell szúrni.”

Márknál egy sportsérülés váltott ki hasnyálmirigy-gyulladást, és ennek estek áldozatául az inzulintermelő sejtjei. „Akut hasnyálmirigy-gyulladással kerültem kórházba, életem egyik kritikus pillanata volt ez. Ennek fényében szinte nem is regisztráltam, mikor az egyik ultrahangos vizsgálaton az orvos jelezte, hogy valószínűleg cukorbeteg vagyok. Először a hasnyálmirigy-gyulladásból kellett felépülnöm, csak ezután kezdett foglalkoztatni az új társam, a cukorbetegség, amely velem marad egy életre.” Ágotánál is hasnyálmirigy-gyulladás következményeként alakult ki a betegség. „Az első diabetológusom azt mondta, kettes típusú, azaz népnyelven öregségi cukorbaj. Nem tudtam, ettől kezdve öregnek kell-e éreznem magam, de megpróbáltam nem erre gondolni.”



Az egészségügy útvesztőjében



Mercédesznek nincs túl jó tapasztalata a szakorvosokkal: volt köztük olyan is, aki csak annyit mondott neki, hogy sétáljon sokat, mert kövér, pedig a 163 centijéhez 53 kiló társult. Mostanra már csak ellenőrzésre és receptek miatt jár orvoshoz. „Ha valaki ennyi ideje cukorbeteg, megtanulja maga kezelni a betegséget. Az inzulinpumpa-adagjaimat is egyedül állítom be a testsúlyomnak megfelelően.” Ágota és első diabetológusa közt sem működött a kémia, de mára egy olyan szakemberhez jár, aki „pontosan tudja, hogy a betegségek hátterében lelki bajok is meghúzódnak, nem kizárólag az érdekli, mit eszem. Jó, ha az embernek van cukidokija, de ehhez szerencse is kell, mármint ahhoz, hogy cuki legyen, mert a diabetológusoknak elég sok páciensük van, a jók pedig már nem győzik a betegek számát.”