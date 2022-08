Strandolók őrei

A WHO adatai alapján a vízbefúlás világszerte a harmadik leggyakoribb baleseti halálok, ráadásul a gyermekek és serdülők körében a leggyakoribb. Sok esetben a szélsőséges időjárási viszonyok miatt következnek be ezek a balesetek (monszun, vízhordás, árvizek stb.). A baj persze fürdőzés közben is megtörténhet.

A WHO adatai alapján a vízbefúlás világszerte a harmadik leggyakoribb baleseti halálok, ráadásul a gyermekek és serdülők körében a leggyakoribb. Sok esetben a szélsőséges időjárási viszonyok miatt következnek be ezek a balesetek (monszun, vízhordás, árvizek stb.). A baj persze fürdőzés közben is megtörténhet.

A parton ülve kémleli a vizet és a benne lubickolókat, gyakran fütyül, és általában piros fürdőszett van rajta. Könnyű kitalálni, kiről van szó. Nyáron szerencsére rengeteg ember életét mentik meg az úszómesterek, vízimentők. Hogyan lehet valakiből úszómester? Mi mindenre kell figyelniük? Milyen vicces szituációkkal találkoznak? Mik a strandolók legidegesítőbb szokásai? Ilyen, és hasonló kérdéseket tettünk fel Agócs Gábor Péternek, Mezei Máténak és Vörös Ádámnak. Gábor az USA-ban vigyázza a fürdőzőket, Ádám Rimaszombatban, nem csak szezonálisan a kurinci strandon, hanem évközben a helyi uszodában is, Máté pedig hosszú évekig dolgozott a dunaszerdahelyi strandon.



Hogyan lehet valakiből úszómester?

„Fontos megjegyezni, hogy különbség van úszómester és vízimentő közt. Az úszómester inkább egyfajta rendfenntartó, karbantartó, »bébiszitter«. A csapatban mindig van egy vízimentő is, általában nála van az egészségügyi felszerelés, de persze a sima úszómesterek is tudnak segíteni. Több szint van, változik az alapján is, hogy nyílt víz, medence mellett kell-e dolgozni, milyen mély ott a víz, és hasonlók” – magyarázza Máté.

Ádám, akinek vízimentő képesítése van, így részletezte a feltételeket: „A vizsga egy alap egészségügyi kurzusból áll, plusz erőnléti felmérésből. Általában 400 métert kell leúszni időre, 13–15 métert víz alatt, és fel kell hozni a medence aljáról olyan 5-6 kilós súlyt. Természetesen megmutatják a mentési technikákat, hogy kell kihúzni egy embert egy kézzel vagy két kézzel, miként kell újjáéleszteni felnőttet vagy gyermeket. Megtanuljuk veszélyes sérülésnél mi a teendő, kit kell hívni, mit kell csinálni. A legfontosabb a hidegvér megőrzése. A három fő szabály:

Tudd meg, hogy mi történt! Hívj segítséget! Vigyázz a saját biztonságodra!

Gábornál kicsit más a helyzet, ő külföldön dolgozik: „Még Szlovákiában vettünk részt egy hosszú hétvégés képzésen. Volt elméleti és gyakorlati rész. Angol szakkifejezéseket is tanultunk. Sőt valódi emberekkel is kellett gyakorolnunk. Utána volt egy vizsgánk, ezt kellett teljesíteni, hogy kiutazhassunk!”



Mezei Máté évekig dolgozott a dunaszerdahelyi strandon

Mentés

A fiúk elmondása alapján a balesetek nagyobb százaléka a víz mellett történik, nem pedig a vízben. „Csak egy kicsike százalék szól a valódi mentésről, a kisebb balesetek ellátása teszi ki a munka 40 %-át. Ez alatt olyasmire kell gondolni, hogy sebtapasz-felragasztás, dehidratáció, kisebb vérzések, ficamok ellátása, a maradék idő pedig a rendfenntartásról szól. Nálunk minden esetet dokumentálni kell, hiszen az USA-ban szeretnek felelőst keresni mindenért, szóval nagyon oda kell figyelni.” – ecseteli Gábor.

Ádámnak és Máténak már volt néhány éles mentése is: „A csúszdás medencéknél többször előfordult, hogy a gyerekek »elfelejtettek« feljönni, szóval fel kellett őket hozni a víz alól, de olyan is volt, hogy felnőttért kellett beugranom. Ettől eltekintve kisebb sérüléseket látunk el: térd- és könyöksérülés, orrvérzés, dehidratáció, darázscsípés, esetleg enyhébb agyrázkódás.”

„Az egyik egy lábtöréses eset volt, a mellig érő vízben egy hölgy szerencsétlenül esett el, és eltört a sípcsontja, úgy meg elég nehéz kijönni a vízből. Volt egy drogos történet is, egy lány illuminált állapotban ugrott be a mély vízbe úgy, hogy nem tudott úszni…”

Vörös Ádám nyáron a kurinci strandon, évközben pedig a rimaszombati uszodában dolgozik úszómesterként

A strandolók prototípusai

Mindannyian fel tudunk idézni különböző vízparti prototípusokat, és azok idegesítő szokásait. Mit tartanak a legidegesítőbb szokásnak, akik napi szinten vízparton vannak?

Gábornak a naptejjel gyűlt meg már párszor a baja, ezért ezt tanácsolja: „Miután bekentük magunkat, várjuk meg, hogy beszívja a bőrünk, különben a naptej lerakódik a medence falán, és az úszómestereknek kell majd lesikálniuk…”

Ádám a pihenni vágyók védelmezője: „Amikor ezeket a nagy felfújható állatkákat viszik be a medencébe, és beleütköznek a többi fürdőzőbe, aki úszna, pihenne, az felettébb bosszantó. Nagyon idegesítő tud lenni a dobhártyáig hatoló sikongatás, kurjongatás is.”

Máté meg nem szereti „a kifizettem a belépőt, szóval bármit megtehetek” hozzáállást, hiszen ez nemcsak bunkó, de veszélyes is lehet. „Egyszer egy illető úgy ugrott be az alacsony vízbe, hogy előtte figyelmeztettük, ne tegye… össze is kellett varrni utána a szemöldökét.”



A fürdőzés mókás oldala

Azért a strandolás nem csak a veszélyekről szól. A srácok is találkoztak már jó néhány mókás esettel, azt is bevallották, hogy az úszómesterekről elterjedt szexista képnek azért van egy picike valóságalapja. „Volt már, hogy megkérdezték, lefényképezkedhetnek-e velem, sőt néha adoniszi jelzővel szoktak illetni. Nem mondom, hogy nem esik jól” – mondja Ádám. Máté szerint az abszolút elveszettség az, ami elég szórakoztató tud lenni. Például, ha valaki nem találja azt a medencét, amiben éppen benne áll. Gábor pedig egyszer a soknyelvűség miatt futott bele vicces szituációba: „A szlovák kollégámmal megvitattuk, hogy nem értjük, miért nem hallgatnak ránk. Megvallom, néhány illetlen kifejezés is kicsúszott a szánkon. Aztán egyszer csak elsétált arra egy illető, és megszólalt szlovákul, hogy értette, amit mondunk. Kicsi a világ, szóval lebuktunk.”

Agócs Gábor Péter az USA-ban vigyázza a fürdőzőket

Hogyan tehetjük biztonságosabbá a fürdőzést? • ha nem tudunk úszni, ne ugorjunk a vízbe • ha nem tudunk úszni, ne menjünk a mély vízbe • ne vigyünk matracot, nagy úszógumit a medencébe, veszélyesek és bonyolítják a komolyabb baj felismerését • ha tavat választunk, igyekezzünk párhuzamosan úszni a parttal, és közel a parthoz • ha nagy tóról van szó, feltétlen szerezzünk be egy úszó bóját, amit rá tudunk erősíteni a felsőtestünkre (így, ha hirtelen görcsöt kapunk, meg tudunk pihenni) • ittasan ne menjünk a vízbe • legyünk körültekintőek, figyeljünk oda egymásra • ne szaladgáljunk, csúszkáljunk • ne forogjunk hátra, a lábunk elé nézzünk • nyílt víznél különösen fontos, hogy képben legyünk az erőnlétünkkel • jó, ha tudjuk, milyen az egészségi állapotunk (vérnyomásproblémák, pánikbetegség stb.)

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/31. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene