Reptéri káosz: mit tegyünk, ha a poggyászunk külön útra indul ?

Aki ezen a nyáron repülővel utazik, annak fel kell vérteznie magát türelemmel, mert könnyen megeshet, hogy az utolsó pillanatban törlik a járatát, vagy ha ő maga megérkezik is a célországba, a csomagja nem. A reptereken uralkodó káosz a Covid-járvány utóhatása, a lezárások alatt elbocsátott alkalmazottak most mindenhol hiányoznak.

Aki ezen a nyáron repülővel utazik, annak fel kell vérteznie magát türelemmel, mert könnyen megeshet, hogy az utolsó pillanatban törlik a járatát, vagy ha ő maga megérkezik is a célországba, a csomagja nem. A reptereken uralkodó káosz a Covid-járvány utóhatása, a lezárások alatt elbocsátott alkalmazottak most mindenhol hiányoznak.

Akik pedig maradtak, azok nem győzik a munkát, béremelést követelnek vagy egyenesen sztrájkolnak, még tovább bonyolítva a helyzetet. A német, a francia, az olasz, a spanyol és az angol légitársaságok idén június folyamán már több mint nyolcezer járatot töröltek. A londoni Heathrow repülőtér július 12-től szeptember 11-ig napi százezer utasra csökkenti a kapacitását, hogy fenntartsa a szolgáltatások színvonalát, ez a járatok kb. 20%-ának törlését, más időpontra vagy más repülőterekre való áthelyezését jelenti. A német Lufthansa a frankfurti és müncheni repterekről induló járatok számát csökkentette július elejétől augusztus végéig több mint 2000-rel, a brüsszeli reptérről 675-tel kevesebb járat indul a nyáron. A Forbes magazin elelemzése szerint több mint 7000 képzett alkalmazott hiányzik a világ nagy reptereiről, őket pedig idénymunkásokkal nem könnyű pótolni. Ezért a légitársaságok inkább a járatok számát nyirbálták meg, de még így sem tudják biztosítani a megszokott komfortot és gyors ügyintézést.

Meztelen a tengerben?



Párizsban a sztrájkok, Rómában, Madridban vagy Malagában a poggyászok elkallódása jelent nagy problémát, mert a kevés alkalmazott nem győz időben minden koffert osztályozni és felcímkézni. Ezért egyre gyakrabban fordul elő, hogy bár az utas megérkezik oda, ahová akart, a csomagja nem követi. Jobb esetben néhány napos vagy hetes késéssel kerül elő, rosszabb esetben egyáltalán nem. Ami elég kellemetlen, mert ha a kéthetes nyaralás árához még hozzá kell számolnunk, hogy a helyszínen vásárolunk meg a fürdőruhától a térdnadrágig mindent, nem is beszélve az átélt aggodalomról, akkor sovány vigasz, hogy majd fél év múlva talán kapunk pár száz euró kártérítést.

Pedig ez idén többekkel is megtörtént, és meg is fog történni, úgy, mint olvasóinkkal, a Cs. családdal, akik Pozsonyból utaztak június végén Korfura – ötórás késéssel. Miután teljesen elgyötörten megérkeztek, abban reménykedve, hogy ott majd kipihenik a fáradalmakat, kiderült, hogy a csomagjaiknak se híre se hamva. „Egy teljes napunk nyomtatványok kitöltésével, majd a legszükségesebb holmik vásárlásával telt. A gyerekek lazán vették, azon viccelődtek, hogy majd meztelenül fogunk fürödni, de én sírni tudtam volna. A harmadik napon érkezett meg a poggyászunk a szállodába, kártérítést még nem kaptunk. Szerencse, hogy a férjem olyan típus, aki rögtön azt mondta: az utazásban ennek a kockázata is benne van, a lényeg, hogy mi épen megérkeztünk a tengerhez. Mivel két hétig voltunk, sikerült is megfeledkeznünk az egészről, de aki egy hétre megy, annak egy ilyen incidens tönkreteheti az egész nyaralását” – mondja Cs. Edit.

Reptéri alkalmazottakat keresnek

Az idei nyáron nem nagyon lehet gördülékenyebb ügyintézésre számítani a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtéren sem. A társaság szóvivője, Veronika Hauswaldová elismerte, hogy az utas- és a csomagfelvételnél, a biztonsági ellenőrzésnél is többet kell várni, mint az előző években. Ez kb. két-három órát jelent, ugyanúgy, mint Budapesten és Prágában, ahol szintén legalább 200 alkalmazott hiányzik. A járvány előtt 631 alkalmazottja volt a repülőtérnek, most 518. Ez 20%-os csökkenés, miközben a forgalom már meghaladta a 2019-es őszi szintet. „Júniusban összesen 170 783 utast kezeltünk, ez a legmagasabb szám 2019 októbere óta. Az idei év első félévében 496 977 utasunk volt, ez több mint tavaly egész évben, mert akkor csak 480 152-en utaztak. Idén már 11 266 gép szállt fel a pozsonyi repülőtérről, ebből 2705 júniusban” – nyilatkozta kérdésünkre Hauswaldová.

A kép a biztató számok ellenére sem idilli, a pozsonyi reptérre sürgősen keresnek biztonsági ellenőröket, utasfelvételi ügyintézőket, poggyászrakodókat, tűzoltókat, műszerészeket, takarítókat és más szakembereket is. Csakhogy hatalmas konkurenciájuk van a határon túl, mert az osztrák Schwechat a szlovákiai érdeklődők számára is vonzóbb lehet. A reptér honlapján közzétett információk szerint a jelentkezők képzése és utaztatása biztosított, A2-es szinten elég beszélniük a német nyelvet, és máris munkába állhatnak. Havi négy hétvégéért 1080 eurót fizetnek, ami a hazai bérekhez képest, főleg, hogy az egész hét szabad, valóban luxus.

Ha elveszik a csomag

„Június közepe óta a bécsi reptéren osztályozom a csomagokat, egy hétvégéért 500 eurót kapok, eddig kétszer voltam, hét közben egy futárszolgálatnál dolgozom itthon, itt ennek a felét sem kapom egy héten, pedig három nap dolgozom. Abban reménykedem, hogy sikerül végleg elhelyezkednem a bécsi reptéren, esetleg magasabb poszton, mert németül jól beszélek. Aztán abból a keresetből már én is csak utazni fogok” – mondja az érsekújvári H. Csaba, aki idén érettségizett.

A légi forgalom most a hozzá hasonló kalandvágyó fiataloknak köszönhetően működik, mert világszerte több ezer alkalmazott hiányzik a repterekről. Ennek következményeként az utasok két-három órát is várnak a check-in-re, érkezéskor ugyanennyit a csomagjaikra, és még örülnek is, ha azok velük együtt érkeznek meg. Ha mégsem, akkor a helyszínen azonnal fel kell keresniük a reklamációs ügyosztályt, és kitölteni az úgynevezett PIR-protokollt. A helyszínen tájékoztatják arról is, hogyan kérhet kártérítést a késésért, vagy ha a csomagja elveszik, esetleg kár keletkezik benne. A kártérítési kérelmet a poggyász átvételétől számítva 7 napon belül (késedelmes poggyászkiadás esetén 21 napon belül) be kell nyújtani, az eljárás akkor a legegyszerűbb, ha volt az utasnak poggyászbiztosítása. A kártérítés összege legfeljebb 1223 euró lehet, ezért az értékes tárgyakat inkább vigyük magunkkal a kézipoggyászban a fedélzetre. Feltétlenül ide csomagoljuk az okmányokat és a gyógyszereket is.

Vihar esetén nincs kártérítés

Elméletileg a törölt járatokért is kell kártérítést fizetniük a légitársaságoknak, ez a repülési távolságtól függően 250-től 600 euróig terjedhet. Viszont, ha a légitársaság 14 nappal a tervezett indulás előtt értesít a járat törléséről és más járatot kínál fel, vagy visszaadja a jegy árát, már nem vagyunk jogosultak a kártérítésre, bármennyire keresztülhúzta is a terveinket. Ha két héten belül került sor a járat törlésére, vagy a járat több mint három órát késett, a repülőtársaság pedig nem biztosított pótjáratot, vagy csak az eredeti indulástól nagyon eltérő időben, akkor három évre visszamenőleg követelhetünk kártérítést. Egyszerűbb az eljárás, ha előzőleg kötöttünk utasbiztosítást, mert ez esetben a biztosító mindent elintéz, nem nekünk kell a repülőtársasággal hadakoznunk. Fontos, hogy fel tudjuk mutatni a repülőjegyet, a beszállókártyát és minden, a járatkésés miatti kiadásunkról szóló igazolást, például éttermi, szállodai számla, taxiszámla, lekésett nyaralás számlája, elmaradt bevétel stb. Vigyázat, mert ha a járat az időjárási viszonyok miatt késik vagy törlik, nem vagyunk jogosultak kártérítésre, ez vis maiornak (előre nem látott kényszerítő körülménynek, elháríthatatlan akadálynak) számít.

A légitársaságnak ugyanakkor fel kell ajánlania, hogy visszaadja a jegy árát teljes egészében vagy a fel nem használt rész arányában, esetleg, hogy más járattal a lehető leghamarabb eljuttasson úti célunkba. Természetesen a légitársaságnak rendkívüli körülmények között is kötelessége, hogy szükség esetén segítséget nyújtson, amíg valaki a helyettesítő járatra vár – értendő ez alatt a szállás és étkezés biztosítása. Persze, akármilyen jól gondoskodnak rólunk, ez nem pótolja a megrövidült nyaralást, a lekésett családi eseményt, kongresszust, koncertet. Szerencsére, még a fentiek ellenére sem túl gyakori, hogy a légiutasok ne jutnának el legfeljebb pár órás késéssel az úti céljukba. Ennyit kalkuláljunk is bele, mielőtt repülőjegyet veszünk, és akkor bizakodva kezdhetünk csomagolni.

Mikor jár kártérítés? Ha a repülőtér, ahonnan indulunk, az Európai Unió területén található, vagy ha a járat az EU területére érkezik uniós, izlandi, norvég, brit vagy svájci légitársasággal.

A kártérítési felelősség ugyanúgy vonatkozik a hagyományos (pl. Air France-KLM, Lufthansa, British Airways) és a fapados/diszkont/low-cost (pl. Wizz Air, Ryanair, easyJet) légitársaságokra is, és független attól, hogy az utas milyen áron vásárolta a repülőjegyé

Jelentős késés esetén, ami:

legfeljebb 1500 km -es járat esetén kettő vagy több óra,

az EU-n belüli, legalább 1500 km-es járatok , s egyéb, 1501 és 3000 km közötti járatok esetén három vagy több óra,

minden egyéb járat esetén négy vagy több óra.

Ha gépünk három óránál többet késik, étkezési kuponra vagyunk jogosultak, vagy a reptéren elfogyasztott ételek, italok számláit tegyük el. A behajtható kártérítés általában 15 euró/utas háromóránként. Mennyit fizetnek a légitársaságok? ha a út kevesebb mint 1500 kilométer – 250 euró

ha az út 1500–3000 kilométer – 400 euró

ha az út több mint 3500 kilométer – 600 euró

Óvatosan a fapadosokkal!

Jó hír, hogy az utazási irodák gyakran chartergépeket rendelnek, ezért a nyaralni indulókat nem érintik olyan nagy arányban a járatkiesések. Viszont, ha a menetrendszerű fapados járatokat csapják hozzá az utazási ajánlataikhoz, az is megtörténhet, hogy indulás előtt kipakolják a csomagok egy részét, mert a gép túlsúlyosnak bizonyul. Az utasok ugyanis nem szokták betartani a fejenként hétkilós kézipoggyász és tizenhárom kilós bőrönd szabályát, mindenki azt hiszi, hogy elég, ha a reptéren fizet a túlsúlyért.

A fapados légitársaságok pedig ezzel ellentétben úgy kalkulálnak, hogy az utasoknak a fele nem ad le poggyászt, csak kézipoggyásszal utazik. Ez télen érvényes is, de nyáron már nem, ilyenkor a kelet-közép-európaiak a drágább nyaralásra is olcsó járattal utaznak, és a csomagjuk is több. A fapadosoknak viszont nincs nagyobb gépük, amit szükség esetén elindíthatnának. Ha a túlsúly miatt útközben szállnának le tankolni, az újabb repülőtéri illetékeket és a pilóták óradíjának növelését, végeredményben pedig a repülőjegyek árának emelését jelentené, amit üzleti okokból nem kockáztatnak. Ezért náluk inkább kell számolnunk azzal, hogy a csomagunk nem velünk együtt érkezik meg.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/30. számában jelent meg Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene