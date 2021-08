Már kapható a Vasárnap legújabb száma, most VasárnapHáztartás melléklettel!

* Vidám vasárnap, avagy Egyél, imádkozz, szeress, hogy jobban érezd magad

* Szotyolázó: 5 olyan magyar sportoló, aki nem magyar színekben versenyez

* Téma: Számoljuk a „mellékes” veszteségeket. Milyenek a statisztikák az egyes egészségbiztosítóknál? Mely betegségek szenvedték meg leginkább ezt az időszakot?

* Falukép: Izsa

* Ott jártunk: A Kis-Duna kanyarulatában a malmok mesterével, Hakszer Vincével beszélget Vrabec Mária a jókai Németh-malom felújításáról

* Ami foglalkoztat: Mi is az a slow life, ami nem csupán lassú életet jelent, hanem fenntarthatót, helyit és természetközelit? Mayer-Ázsoth Réka három vállalkozó segítségével mutatja be

* Sztárunk: Derzsi Réka nem csak új filmjéről mesél Szabó G. Lászlónak, hanem azt is elárulja, hogyan került egy csehországi kolostorba szakácsnak

* Napló: Veres István – „Rajongva hajtja végre a szomoru tettet”

* Vasárnapi asztalon sültpaprika-krémleves, lecsós sertésszűz, pirított csirkemáj gombával, húsmentes rakott zöldbab, fügés pite

* Mit főzzek? Gyümölcskrémek, turmixok

* Stílus: Horváth Bianka megmutatja, mi a különbség az Instagramon látható, influencerek által közvetített úti képek és a valóság között

* Sport: Szilágyi Áron triplája. Urbán Klára arról, hogy a vívás a legsikeresebb magyar olimpiai sportág

* Tehetségeink: 16 évesen a felnőtt válogatottban. Pénzes Mónika, a DAC kézilabdázója

* Huncutka: Az olimpiáról mesél, meg arról, melyek a kedvenc sportágai, s hogy mit próbálna ki ő maga is szívesen. Persze, azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg A hét rajzáról sem feledkezik meg! De van mese és fejtörő is bőven

* Keresztrejtvény, Félpercesek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor augusztus 20-ig

* Lelki fröccs: Láblógatás

* Mit jósolnak a csillagok augusztus 17-ig?

53 ÉVE JÓ LAPOT KÍNÁLUNK!

+ VasárnapHáztartás + 13 oldalon A betakarításról, tárolásról, rakodóterekről A tartalmából: * Mindannyian raktározunk * Kidobni is tudni kell * Egy próbát megér: A tárolás módjai * Hová rakodjon a gyerek? Iskolakezdés gyerekszobával vagy anélkül * Hogyan tároljuk a sajtot? * Műhely: Kartonpolc Super Marióval * Ökotudat: 5 tény a konyhai szerves hulladékról