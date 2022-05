Májusi mammogás: a hónap menüje.RECEPTEK

Virágzik az orgona, a bodza. Süt a nap, lehet ültetni a kertben. Lassan, de biztosan nyári üzemmódba kerülünk. Ez kihat az evésre, főzésre is. Kevésbé zsíros, kevésbé nehéz ételekre vágyunk ilyenkor. Jó olyasmit készíteni, ami gyorsan megvan, esetleg magunkkal tudjuk vinni a természetbe, ahol egyre több időt töltünk. Májusban már hivatalosan is szabad földre ülni, szóval indulhatnak a piknikezések, kinti főzések is. A friss zöldség- és gyümölcsválaszték látványa pedig egészen katartikus élményt nyújt ilyenkor.