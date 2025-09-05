Íme a világ legbüdösebb ételei! Te melyiktől dobnád ki a taccsot?

A durian állítólag a világ legbüdösebb gyümölcse
Az evés öröm, a gasztronómia élvezet – de vannak olyan fogások, amelyeknél inkább az orrod menekülne, miközben a szádban még semmi sincs. Bizony, léteznek ételek, amelyek annyira szagosak, hogy még a szomszéd kutya is fintorog. Összeszedtük a világ legbüdösebb ételkülönlegességeit. Némelyik éppen azért vonzó, mert rettenetesen büdös!
1. Natto – Japán
A fermentált szójabab igazi megosztó reggeli. Nyúlós, ragacsos, és olyan szaga van, mint egy kissé elfelejtett kukatárolónak nyáron. A japánok szerint szuperegészséges, tele van probiotikummal – a turisták szerint viszont leginkább "büntetés".
2. Durian – Délkelet-Ázsia
A gyümölcs, amit vagy imádsz, vagy messziről kerülsz. A héja tüskés, az illata pedig… nos, inkább mondjuk azt: keveréke a záptojásnak, a hagymának és egy elfelejtett zokninak. Olyan büdös, hogy számos szállodában és metrón ki van tiltva. De aki legyőzi az orrát, azt állítja: a belseje mennyei.
3. Hákarl – Izland
Ez valójában rothasztott cápa. Nem vicc. Először a földbe ássák, majd hónapokig szárítják, amíg fogyaszthatóvá válik. Aki kóstolta, úgy írja le az élményt: "mintha egyszerre innál ammóniát és rágnál halat". Na, ki kér egy falatot?
4. Limburger sajt – Belgium/Németország
Ez a sajt annyira büdös, hogy még a baktérium, amely az emberi lábszagért felelős, is ugyanaz, mint ami a sajtot érleli. Ha valaki kinyitja a hűtőben, könnyen azt hiheted, valaki titokban sportcipőt tárol ott.
5. Stinky tofu – Kína, Tajvan
A szó szerinti "büdös tofu" nem hazudik: az erjesztés során olyan aromát kap, amit még a legedzettebb gasztrokalandorok is csak óvatosan szagolgatnak. Az íze viszont állítólag egészen más élmény – krémes, mély és kifejezetten finom… ha eljutsz odáig, hogy a szádba vedd.
