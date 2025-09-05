Íme a világ legbüdösebb ételei! Te melyiktől dobnád ki a taccsot?

2. Durian – Délkelet-Ázsia

A gyümölcs, amit vagy imádsz, vagy messziről kerülsz. A héja tüskés, az illata pedig… nos, inkább mondjuk azt: keveréke a záptojásnak, a hagymának és egy elfelejtett zokninak. Olyan büdös, hogy számos szállodában és metrón ki van tiltva. De aki legyőzi az orrát, azt állítja: a belseje mennyei.

3. Hákarl – Izland

Ez valójában rothasztott cápa. Nem vicc. Először a földbe ássák, majd hónapokig szárítják, amíg fogyaszthatóvá válik. Aki kóstolta, úgy írja le az élményt: "mintha egyszerre innál ammóniát és rágnál halat". Na, ki kér egy falatot?