Ha nyár, akkor hűsítő, jeges koktél

A Cock-ale régen egy fűszeres, angol sörfajta volt, amit főzés után forrázott, nyúzott és kiherélt kakassal kevertek be. Ez a kifejezés terjedhetett át aztán a többi kevert italra is.

