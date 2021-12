Forró alkoholos italok

Forró alma Hozzávalók: 1 l almalé, 1 narancs, 1 citrom, 1 alma, 2 db fahéj, 6 db szegfűszeg, 2 db csillagánizs, 1 ek. méz, 20 ml rum/almapálinka. A gyümölcsökből, ha lehet, kezeletleneket vásároljunk. Mossuk meg őket. A citrom és a narancs héját vágjuk le krumplipucoló segítségével. Az almalevet öntsük egy fazékba, és forraljuk össze a fahéjjal, a szegfűszeggel, a csillagánizzsal és a citrom-, narancshéjjal. Ha felforrt, vegyük le a tűzről. Ha már egy kicsit kihűlt, keverjük el benne a mézet, ha a méz felolvadt, beletehetjük az általunk választott alkoholt is (gyerekeknek nélküle is elkészíthető, úgy is finom). A héj nélküli gyümölcsöket vágjuk fel és rakjuk poharakba, majd erre szedjük rá a forró almás italunkat. Vajas rum Hozzávalók: A fűszeres vajhoz: ½ bögre vaj (kb. 110 g), ¾ bögre barna cukor, 1/2 tk. fahéj, 1/4 tk. szerecsendió, 1 csipet szegfűszeg, 1 csipet só. Egy bögre italhoz: 2 ek. fűszeres vaj, 0,6 dl sötét rum, 1,8 dl forralt víz. A fűszeres vajhoz tegyük a puha vajat, a cukrot és a fűszereket egy tálba, majd keverjük az egészet habosra. Tegyünk két evőkanál vajat egy-egy bögre aljára. Öntsük hozzá a rumot és a forralt vizet, majd alaposan keverjük össze, míg a vaj fel nem olvad. Tejszínhabbal, fahéjjal megszórva is kínálhatjuk.