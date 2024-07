A kerti grillezés 5 + 1 aranyszabálya

4. Ne süssük túl!

Ha már megfelelő parazsunk van, jöhet az elkészített sütnivaló. Az elkészítés azonban egy nappal korábban történik: a húsokat be kell pácolni, a sütögetés előtt két-három órával pedig ki kell őket venni a hűtőből. Ne süssünk olyan húst, amelynek még hideg a közepe. Figyeljünk oda az egyes tételek sütési idejére is. Nyers húst és zöldségeket például ne tűzzünk ugyanarra a nyársra, mert mire a hús megpuhul, a zöldségek szénné égnek. Figyeljünk arra is, hogy ne süssük túl a húst, mert kiszárad. Sütés közben tilos kést vagy villát szúrni a húsba!



5. Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet!

Bármilyen biztonságos a terep és a grill, sem a tüzet, sem a parazsat nem szabad magára hagyni. Elég egy erősebb széllökés, és máris lángra kaphat az abrosz vagy az aljnövényzet. Legjobb, ha a a szakács a vendégek közül felkér valakit a segédjének, aki a tűz őrzője is egyben. Ő gondoskodhat arról is, hogy legyen víz a közelben.



5 + 1 Mindig mossuk tisztára a grillt!

Bárhogy ér is véget a kerti grillparti, a grillt valakinek tisztára kell mosnia. Ne hagyjuk ezt a tevékenységet másnapra, mert sokkal nehezebb dolgunk lesz. Távolítsuk el a tűztérből a hamut, a sütőrácsot sikáljuk fényesre, a maradék fát vagy faszenet pedig tegyük száraz helyre, hogy a következő alkalommal azonnal használni tudjuk.