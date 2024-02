Hangok a dobozból - Így rádiózunk már száz éve

Rádióból podcast

A rádiózást sem kíméli a technikai fejlődés, mégsem kell búcsút intenünk a hangos műsoroknak. A digitális hangszórásnak köszönhetően szinte bárhol elérhetjük a világ minden adását, csak internet és megfelelő készülék kell hozzá. Nem kell már beállítani az antennát, sem„kitekerni” a megfelelő hullámhosszt, a világhálón elénk tárul az elmúlt évszázadok zenei termése, podcastok (beszélgetőműsorok) tömkelege közül válogathatunk. A kétezres évek elején megjelenő, általában sorozatok formájában közölt hanganyagok, vagyis műsorok többféle platformon elérhetők.

Mégsem jelenti ez a hagyományos rádiózás végét. Reggeljeinknek és utazásainkak is ritmust adnak a rádióműsorok. Néha háttérzajként duruzsol a készülék, ami nem csak a csend ellenszere. Rádióból értesültem arról is, hogy át kellene dolgozni a jelzáloghitelt, így kerültük el a magas törlesztőrészletet. Hírforrás, szórakoztató eszköz is a rádió. Gondoljunk erre is a világnapján.