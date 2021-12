Ünnepi ajtódíszek: Kopogtass bátran!

Nem kell sok minden karácsonyra, csak egyetlen dolog, de az nagyon. Hangzik el a jól ismert karácsonyi dalban. Mariah Carey utólagos engedelmével, a szerkesztőségben most fordítottunk kicsit a dolgokon. Igazán nem kérünk sokat karácsonyra, csak egy ünnepi ajtót az otthonunkba. Figyelték, még rímel is!

Nem kell sok minden karácsonyra, csak egyetlen dolog, de az nagyon. Hangzik el a jól ismert karácsonyi dalban. Mariah Carey utólagos engedelmével, a szerkesztőségben most fordítottunk kicsit a dolgokon. Igazán nem kérünk sokat karácsonyra, csak egy ünnepi ajtót az otthonunkba. Figyelték, még rímel is!

Legyen szó hagyományos adventi koszorúkról vagy extravagáns díszekről, mindet akkor fogjuk igazán magunkénak érezni, ha saját kezűleg készítjük el őket. A kellékek tárháza igazán széles és nem kevésbé színes, főleg a karácsonyi időszakban. Egy ajtódísz készítésének első és talán egyik legfontosabb lépése azonban, hogy kiválasszuk az alapját. Fenyő, szalma, toboz, vessző, tűzőhab, kötött vagy rongyanyagból készített alapzat... Gondoljuk végig, mivel szeretnénk díszíteni, milyen anyagok és színek dominálnak majd, ezeket milyen technikával szeretnénk ragasztani, fűzni, és ennek fényében válasszunk! Sokan hungarocell vagy egyszerű szalmaalapot díszítenek fel fenyőágakkal. Ugyanígy az élő alapanyagokból készült csecsebecsék számára a tűzőhab lehet az ideális választás.

Érdemes minden esetben előkészíteni a hozzávalókat. Gondoljunk kreatív időtöltésünkre úgy, mint egy finom vacsorára, ahol a felkészültség mellett az arányok együttese teszi majd munkánkat igazán felejthetetlenné, maradandóvá. A díszítés során szükségünk lehet metszőollóra, drótokra, gombostűkre, akár kisebb szögekre, és ragasztópisztolyra. Különösen fontos, hogy az asztalt minden esetben védjük újságpapírral vagy tányéralátéttel.

A tartós kedvenc

Kinek és miért? A tartós vesszőből készült koszorúkat a letisztult, egyszerű stílus kedvelőinek ajánljuk. Már önmagukban is dekoratívak, ezért aztán kevés díszítőelemet igényelnek. Magát a koszorút készen is megvehetjük, de szőlővesszőből magunk is gyorsan előállíthatjuk. Elkészítése hozzávetőlegesen 40–45 percet vesz igénybe.

Több ponton, kb. 4-5 helyen dróttal összekötözzük a vesszőket, kicsit összefűzzük, miközben mindvégig szorosan fogjuk a szálakat.

A kötözés után kiválasztunk egy adott pontot, ahová felkötözzük a szalagot, amire aztán később felakasztjuk munkánkat. Érdemes azt a részt választani ehhez, ahol kicsit vastagabb az alap, ahol több ág találkozik.

A koszorúlapara a fenyőágak puhább, hajlékonyabb végeit kötözzük fel. Használhatunk vékony drótot vagy erős madzagot. Fontos, hogy a következő sornyi fenyőág mindig takarja el az előző kötözését.

A koszorúra először a nagyobb elemeket tegyük fel. Ilyenek az olyan hangsúlyosabb díszek, figurák, melyeket semmiképp sem akarunk lehagyni. A nagyobbak alulra, a legkisebb díszek felülre kerüljenek. A képen egyszerű, karácsonyi gömbök függenek a koszorún, de ezeket természetesen bármivel helyettesíthetjük!

A kreatív megoldás

Kinek és miért? Ha már unjuk a megszokott formákat, vannak más, különleges megoldások is. Mint például a fadobozok, fatönkből kivágott lapok, vagy épp újragondolt háztartási tárgyakból készült csekélységek. A legszebb hatást ezzel a típussal akkor érhetjük el, ha figyelembe vesszük, milyen stílusú és hangulatú az otthonunk, és ehhez képest készítjük el a koszorúnkat. Egy hasonló elkészítése festéssel együtt hozzávetőlegesen 50–55 percet vesz igénybe.

Miután kiválasztottuk az adventi koszorú alapját, csináljunk szabad helyet az asztalon. Az asztalt terítsük le újságpapírral vagy terítővel!

A ragasztópisztolyt melegítsük elő, és helyezzük az összes kelléket és kiegészítőt az asztalra.

A választott tárgyunkon (amely a koszorú alapját adja majd) jelöljünk ki egy tetszőleges pontot, ahová később felkötözzük a szalagot vagy erősebb madzagot.

Az alapot fessük le bármilyen nekünk tetsző színnel. Jó megoldás lehet a fehér, esetleg arany szín használata. A tartós kültéri védelemhez feltétlenül minőségi és a felületnek megfelelő terméket válasszunk!

Miután a festék megszáradt, alkotásunkat egészítsük ki tradicionális hangulatú díszekkel, vagy készítsünk dekorációkat régi csipkék felhasználásával. Az elkészült remekmű az ünnepi otthon igazi éke lehet. Szeressük nagyon!

Követendő trendek idén

Itt az adventi időszak, ami az ünnepvárás mellett egyidejűleg jelenti, hogy az őszi dekorációtól megválva ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat. Az évről évre bővülő termékkínálatnak köszönhetően többféle karácsonyi dekorációval találkozhatunk az üzletekben. Idén a természetes és a nosztalgikus dekorációk számítanak a legnépszerűbbnek. A csillogást a kellemes, megnyugtató alapszínek váltották fel. A természetközeli hangulatot a tobozokkal, a különböző erdei bogyókkal és a fából készült kiegészítőkkel érhetjük el a legegyszerűbben. Több olyan karácsonyi szimbólum van ma is, melyeket tudattalanul használunk a díszítmények során. Ilyen például mindjárt a dió, melynek szerepe a mi hitvilágunkban ugyan minimális, de többen gondolnak rá egyfajta termékenységi szimbólumként. Nálunk inkább rontások elleni védelmet tulajdonítottak neki. Ugyanígy a különböző színű girlandok és a visszatérő színek: az arany, az ezüst és a piros. Míg az arany a fény és a gazdagság, addig az ezüst az anyai szeretet, a piros pedig az életet hivatott szimbolizálni. A koszorúfonás hagyománya különösen érdekes, hisz pont azokba az időkbe nyúlik vissza, amikor az emberek hittek abban, hogy ha ilyen eszközöket használnak, azokkal képesek megszelídíteni az ártó szellemeket, és csupa jó költözik az otthonukba.

Horváth Ilona

kreatív hobbiművész

