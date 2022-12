Téli Kalauz: Otthonunk ünneplőbe öltöztetve

Adventi koszorú és kopogtató

A karácsony első nyoma, mondhatnánk, fénye az adventi koszorúval köszönt be otthonunkba. Tegyük központi helyre! Készíthetjük magunknak, vagy akár meg is vásárolhatjuk. Ha nem vagyunk túl kreatívak, és pénz szűkében is vagyunk, tegyünk négy gyertyát egy díszes tányérra, rakjuk körbe díszekkel, vagy kössük össze a négy gyertyát, és kész is a rögtönzött koszorú. Ha igazi karácsonyimádók vagyunk, akkor már a bejárati ajtónkkal is jelezhetjük, hogy odabenn bizony ünnepi hangulat uralkodik. Díszítsük az ajtót is koszorúval!



Természetközeliség

Az utóbbi években a természetes anyagok kerülnek központba, ha dekorálásról van szó. Nagy szerep jut a természetben megtalálható színárnyalatoknak: zöld, piros, krémszín, barna. Egy erdei séta során számos dekorációs kelléket gyűjthetünk össze: makkot, fakérget, leveleket, dióféléket, tobozokat, bogyókat, gyümölcsöket, ágacskákat. Ezt mind felhasználhatjuk a karácsonyi díszeinkhez. Akár úgy is, ahogy vannak, vagy körbetekerhetjük pamuttal, madzaggal, esetleg összeragasztgathatjuk őket. A fenyőágak a karácsony illatát is behozzák az otthonunkba. Akárcsak a citrusfélék. Kiszárításukkal nemcsak gyönyörű díszeket kapunk, az illatuk sem utolsó.

Nosztalgikus karácsonyok

A nosztalgia sosem megy ki a divatból. A régi karácsonyokat idézik a piros és zöld díszek, a skót kockás anyagok, a Diótörő figurái. A nosztalgia még meghittebbé teheti az ünnepet, jelentsen ez akár műhóval megszórt kis karácsonyfákat, akár kis piros autókat, bármit.



Sötétebb színek

Bátran nyúljunk a sötétebb színekhez, ha díszítésről van szó. Fekete, bordó, sötétzöld, mélykék. Mutatósak és jól kombinálhatóak ezek az árnyalatok. Persze, ha maradnánk a hagyományos vonalon, a zöld, piros, fehér, a természet barna színei az arannyal és az ezüsttel kombinálva mindig jó választásnak bizonyulnak.



Fényáradat

Gyertyák, fényfüzérek mindenhol. A karácsonyt a fény ünnepének is nevezik, hozzuk hát be otthonunkba is a világosságot. Az illatos gyertyákból az almás-fahéjasat, a fenyőillatút, az édeskés vaníliásat és a citrusfélék illatát árasztót ajánljuk. Számos kifejezetten karácsonyi gyertyatartó is kapható, akár olyan is, amely táncol a hő hatására, igazi varázslat.

