Tehetség Gömörből: Arany(hangú) Niki

A rimaszombati Arany Niki nemcsak a tanári, hanem a művészi pályán is nagyot alkot. A vele készült interjúban szó esik arról, hogy jött életébe a zene, miből inspirálódik, és a terveiről is beszélt egy szép péntek délután.

Mesélj kicsit magadról, honnan ez a kötődésed a zenéhez?

Már egészen kicsi koromban is szerettem énekelni. A nagyszüleim is dalos kedvűek voltak, csak úgy, mint a szüleim, ezáltal sokat énekeltünk itthon. Koncertekre, zenés előadásokra is gyakran jártunk. Komolyabban alapiskolás koromban kezdtem el vele foglalkozni, amikor beválasztottak az iskolai énekkarba. Gyakran jártunk kórusversenyekre, egyszer pedig szólóban indultam. Középiskolás és az egyetemi éveim alatt is tagja voltam egy-egy énekkarnak. Nagyon önbizalomhiányos gyermek voltam, de mikor idősebb lettem, már vágytam arra, hogy egyedül is kiálljak a közönség elé. Hívtak különböző eseményekre, még esküvőn is énekeltem. 2012-ben a Kormorán együttes szervezett Magyarországon egy tábort, ahonnan én mint lelkes rajongó nem hiányozhattam. Nagyon sokat adott az az egy hét, minden a zenéről szólt, zenekedvelő fiatalok közt. Ott találkoztam először azzal, hogy zenekar. A másik nagyobb fordulópont 2017 nyarán történt, mikor három hónapos kényszerpihenőre lettem utalva a bokatörésemmel. Volt időm olyan dolgokra, amikre egyébként nem lett volna. Az első saját dalom idén, 2022 februárjában látott napvilágot Ima címmel.



Milyen zenei stílust kedvelsz?

Népdalokkal indultam, mára a musical és az operett lett a kedvencem.



Volt valaki, aki példaképként tudott neked szolgálni?

A Budapesti Operettszínházból mondanám Peller Károlyt, ő nagyon motivált engem. 2019-ben részt vettem a XIV. Országos Musical és Operett Kurzuson Várpalotán (egy musical-operett táborban), ahol ő volt az egyik tanárom. Ezalatt a három hét alatt betekintést nyerhettem a zenés színház világába is. Kiemelném még Szűts István és Vadkerti Imre nevét, akiktől szintén sok biztatást, támogatást kaptam. Művészként és emberként is nagyra becsülöm és nagyon kedvelem őket.



Van énektanárod, vagy saját magadat képezed?

Egy fantasztikus miskolci énektanár, Barta Ildikó segít engem utamon.



Mi az a pont, ahol össze tudod egyeztetni a zenei munkásságodat a tanári hivatásoddal?

Ebben a gyerekek reakciói az érdekesek. Amikor iskolában vagyok, ott teljes mértékben tanár vagyok. Nem reklámozom magam a tanulók előtt. Az idősebbek utánam szoktak keresni a YouTube-on, és mindig mondják, hogy hallottak énekelni, nagyon jó hangom van. A diákok gyakran csak azt tapasztalják, hogy én tanító néni vagyok, szóval sokszor meglepődnek, amikor színpadon látnak. Ha egy dolgot taníthatnék meg nekik, az az lenne, hogy küzdjenek az álmaikért.



Mit gondolsz a különböző tehetségkutatókról? Szívesen szerepelnél például egy tévés műsorban?

Nem igazán szimpatizálok a mai tehetségkutatókkal. Sok tehetség megfordul bennük az tény, viszont ezek inkább arról szólnak, hogy növeljék a nézettséget, vagyis minél nagyobb show-t tudjanak csinálni. Lehet, hogy ráismernek egy adott személy tehetségére, és az meg is tudja mutatni az egyéniségét, de én többnyire bábuknak látom a résztvevőket. Volt már többször, hogy biztattak a jelentkezésre, de továbbra is tartózkodom.



Van kedvenc zenészed, zenekarod? Ki az, akivel szívesen közreműködnél a jövőben?

A Kormorán együttes nagyon sokat formált az értékrendemen. Inspirál Palya Bea is, akinek nyomon követem a munkásságát. Itthon is van pár kedvencem, például Zsapka Attila, a Kicsi Hang és még sorolhatnám. Vadkerti Imrével vagy Zsapka Attilával nagyon szívesen énekelnék, de természetesen mások felé is nyitott vagyok.





Mi a fő célod? Van valamilyen álmod, amit meg szeretnél valósítani?

A zene öröm és hatalom is egyben. Van egyfajta gyógyító ereje, ami nemcsak nekem, hanem másnak is jó. Olyan dalokat szeretnék írni, amik felemelik az embereket. Párszor ki kell lépnem a komfortzónámból, ez nem olyan könnyű, de aztán sokszorosan térül meg.



Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik szintén el szeretnének kezdeni foglalkozni komolyabban az énekléssel?

Mindenképpen kell keresni egy profi énektanárt, aki együtt tud dolgozni az egyénnel. Én nagyon hálás vagyok az enyémnek, mi rokonlelkek vagyunk. A klasszikus éneket részesítem előnyben, ez az alapja mindennek. Olyan hangképzést ad, amire lehet építkezni. És kitartónak kell lenni, mert sokszor van, hogy nem úgy állnak a csillagok, ahogy mi szerettük volna.



Az éneklés, zene mellett van még hobbid?

Nagyon szeretem a természetet, kint lenni a szabadban. Kedvelem a különböző történelmi helyszínek, nevezetességek felkutatását, és a túrázást is. Érdekel a régészet, annak idején még régészeti ásatáson is részt vettem. A sportolás, olvasás, kézműveskedés is a hobbijaim közé tartozik. Vagyis sok dolog foglalkoztat.



Van már elképzelésed egy saját koncertről?

Rengeteg ötletem van. Musicalekre, operettekre fel lehet építeni egy egész estet. Szépen lassan pedig a saját dalaimat is szeretném előadni.

Vámos Dorka

