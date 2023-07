Társulat helyett előadásokhoz kötődik Hernádi Judit

Idősödő takarítónőként szeret bele egy bevándorlóba A félelem megeszi a lelket című Fassbinder-műben. Vannak mostanában valamiféle félelmei? Vagy csak aggályokat, kétségeket gyűjt az évek múlásával?

Kétségek lehetnek. Aggályok is. A félelem egészen más. Ha nem optimista, vagy nem rózsaszín ködben él az ember, az még nincs ellentétben a félelemmel. Az pedig nem baj, ha látja a valóságot. Attól, ha csak lehet, nem kell félni. Nem szabad a félelemnek engedni. Az a baj, hogy manipulálják az embert. Félelemből csak azt tudja csinálni, amit a másik akar. Mondhatnám azt is, hogy félek kilépni a színpadra, de inkább úgy fogalmazok, hogy néha nincs kedvem.

Ha olyan a darab?

Ez tőlem függ. Mindegyik előadásomat szeretem. A Fassbinder-darab díjat is hozott. Mondják, nem gondolták volna, hogy így is tudok játszani. Akkor most kiderült, hogy tudok. Attól függ, mit kérnek tőlem, úgy játszok. A Menopauzát is szeretem. Az kifejezetten szórakoztató előadás. Arra most nagyobb szükség van. Én ezt egyáltalán nem bánom.

Van, aki szórakozni megy a színházba, és nem szenvedni, mert repülni akar utána.

Komoly előadásoktól is lehet repülni. Csak úgy mondom. Attól, hogy valakinek gondolata van, még tud repülni.

Kellemes érzés lehet, hogy most csupa olyan előadásban szerepel, amit szeret.

Igen. Amihez kedvem van.

Horoszkópot készít még?

A saját szórakoztatásomra és egy-két barátomnak.

A számmisztikában is otthon van?

Abban nem.

Akkor lehet, hogy most érdekes megállapításokkal szolgálok. A számmisztika szerint ugyanis a névszám legalább annyira befolyásolja az életünket, mint a születésünk időpontja. A Judit számértéke pedig 1.

Az jó.

Sorolom, mi van mögötte. Határozott.

Mondhatnám.

Kreatív.

Az vagyok, csak nem a kezemmel.

Egyszerű.

Néha túl. De igen!

Ugyanakkor összetett személyiség is.

Célratörő vagyok. Inkább így mondanám az egyszerűt. És hogy összetett is vagyok? Könnyű ilyet mondani. Ebbe minden belefér.