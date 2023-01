Szórakoztatóan a világról – Ma van a National Geographic napja

Január 27-én ünnepeljük a National Geographic, a világ talán legismertebb tudományos ismeretterjesztő médiajelenségének napját, mely csaknem 100 éve informálja és szórakoztatja a közönségeket. A National Geographic Society még 1888-ban alapult, hamarosan pedig elindult hivatalos magazinja, a National Geographic Magazine (ismertebb nevén Nat Geo). A folyóirat célja az volt, hogy természeti, történelmi, antropológiai és egyéb tényeket és információkat közvetítsen szórakoztató és edukatív formában az amerikai lakosság felé. A magazin azonban váratlan sikerre tett szert, hamarosan pedig az egész világon kapható volt.

A médiacsalád azóta egyaránt gyárt tartalmat gyerekek, felnőttek, tudósok, kalandorok számára, és az évek során hiteles, idézhető forrásként terjedt el tudományos körökben. A Nat Geo, melyet egy nonprofit szervezet pénzel, egyetlen célja napjainkban is a szórakoztató és tényszerű ismeretterjesztés, ami a fennálló sikerének is az egyik fontos összetevője. Fontos tulajdonsága emellett az is, hogy lépést tud tartani a korral, és a digitális világtól sem riad vissza. Dokumentumfilmek, TV-csatornák és internetes ismeretterjesztő sorozatok is kiegészítik a magazint, aminek köszönhetően a Nat Geo szinte mindenkihez eljut. A mai nap remek alkalom arra, hogy mi is elmerüljünk kultúrańk egyik legnagyobb presztízzsel bíró tudományos forrásában, és tanuljunk valamit a világról, ami körülvesz minket!

(nationaltoday)