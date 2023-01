Szalagavató: Közös Igazgatású Szakközépiskola, Dunaszerdahely

Cím: Szabó Gyula utca 21, 929 01 Dunajská Streda

Telefonszám: 031/55 22 836

E-mail: info@sosds.sk

Oktatási programok széles választékát kínáljuk, melyek megfelelnek a munkaerőpiac és a munkáltatók igényeinek és követelményeinek. A 3 éves szakmunkás szakok végzősei záróvizsgával fejezik be tanulmányaikat, szakmunkás-bizonyítványt kapnak, tovább tanulhatnak 2 éves felépítményi szakon és érettségi bizonyítványt is szerezhetnek. A 4 éves épületgépész technikus szak sajátossága, hogy a gyakorlati képzés emelt óraszámmal történik, ezért a tanulmányok sikeres befejeztével a tanulók érettségi bizonyítványon kívül szakmunkás-bizonyítványt is kapnak. A 4 éves tanulmányi szakok végzősei számára is van lehetőség másik szakérettségit is tenni.

Iskolánk felszereltsége:

általános és szaktantárgyak oktatása modern technikával felszerelt tantermekben, nyelvi laboratóriumban, 7 számítástechnikai szaktanteremben, készülőben a média- és fotóstúdió is

gyakorlati képzés iskolai műhelyekben – asztalosműhely, autószerelő műhely, elektrotechnikai laboratórium, gépészeti szaktanterem CNC géppel, 2 fodrászszalon, kozmetikai szalon

építészeti, valamint elektrotechnikai és gépészeti modellező és tervező programok: AutoCad, Archicad, ProgeCad, Eagle, Cut2D, könyvelési programok

felújított tornaterem és edzőterem, teniszpálya, sportpálya; kollégium edzőteremmel; felújított iskolai étterem; könyvtár; a tanulók részére kialakított pihenő- és relaxációs zónák.

Oktatás:

az oktatást szakmailag felkészült tanárok és mesterek biztosítják

modern oktatási programok

oktatás interaktív táblán

idegen nyelvek színvonalas oktatása, ECL nemzetközi vizsgalehetőség

magas szintű számítástechnikai ismeretek minden szakon, ECDL és CISCO vizsgalehetőség

iskolapszichológus

a gyakorlati képzés az iskolai műhelyeken kívül külső munkahelyeken és duális képzés keretében történik.

Duális képzés:

Az iskola együttműködik a régió munkáltatóival, akik részt vesznek a szakképzés és szakmai gyakorlat biztosításában. A duális képzés lényege, hogy az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlati képzés pedig vállalkozóknál, cégeknél történik. Tanulmányok befejezésekor a tanuló már olyan versenyképes tudással és gyakorlattal rendelkezik, ami hatalmas előnyhöz juttatja szakmai pályafutásuk elindításában. A duális képzésben résztvevő tanulók havi 50 eurós ösztöndíjban részesülnek. Ezen kívül ingyenes számukra a buszközlekedés és a diákotthonban való elszállásolás.

Motivációs ösztöndíj festők, kőművesek részére:

Akik szeretnének már a tanulmányaik alatt is pénzt keresni, azok válasszák a 3675 H kódszámú festő szakot, ahol tanulmányi eredményektől függően akár havi 25 és 60 euró közötti motivációs pénzjutalomban részesülhetnek.

Tanításon kívüli tevékenységek: