Oldtimerek visszatérése Ipolyságra

Minden veteránklub létezésének alapfeltétele, hogy legyen valaki, aki mozgatórugóként összehozza a társaságot. Az Ipolysági Veterán Klub esetében ez Szúnyogh Zsolt, aki 2012-ben kezdte megszólítani a környék valamennyi olyan autósát és motorosát, akinél lapult valamilyen régi jármű a garázsban. Csapatépítő jelleggel eleinte a környező veterántalálkozókon vettünk részt szerény létszámban, majd 2016-ban megszerveztük az első ipolysági találkozót. A rossz időjárás ellenére közel 80 jármű érkezett, s elsősorban a motorosokat illette elismerés, amiért a szakadó esőben végigmotorozták a túra útvonalát. A következő években folyamatosan nőtt a résztvevő járművek száma, amely az idén júliusban megrendezett 5. évadra elérte a 175-öt. Az évek során kialakult a szokásos programterv is: regisztráció és kiállítás a délelőtti órákban Ipolyság Fő terén, majd 50-70 kilométeres túra néhány beiktatott megállóval a környező községekben. Az eredményhirdetés az utóbbi években Ipolyságon zajlik, azaz a délután folyamán a mezőny visszatér az egykori Hont vármegye székhelyére.

Növekvő érdeklődés

Az elmúlt 2 évben csak korlátozott létszámú klubkirándulásokra volt lehetőségünk, így az idei 5. találkozó hosszabb kihagyást követően vonzotta vissza a régi járművek rajongóit Ipolyságra. Általános tapasztalatunk, hogy tavaly óta minden találkozón jelentősen megnőtt a résztvevők száma. Ebben szerepe lehet annak, hogy a kijárási tilalom alatt végre elegendő idő jutott befejezni a korábban megkezdett felújításokat, de annak is, hogy egyre nagyobb a 30 évet betöltő, azaz hivatalosan is veteránnak tekinthető járművek halmaza. A nézőket és a szakmabelieket persze továbbra is a skála másik végéről származó, háború előtti járművek érdeklik leginkább. Idén egy 1927-es Citroën B14 kapta meg a legidősebb járműnek szánt díjat, míg a legmesszebbről érkező veterán egy Porsche 356SC volt Brünnből. Az autók közül egy amerikai cirkáló, a Magyarországról érkezett Lincoln Continental kapta meg az első helyért járó kupát, míg a legszebb motornak szánt díj Nyitrára vándorolt a világháború előtti JAWA Robot kismotor tulajdonosához. A Fő térre kilátogató nézők elsősorban a hazai, csehszlovák járművek láttán éreztek nosztalgiát. Megcsodálhattak négy darab Škoda Felicia Cabriót, egy Tatra 603-ast, számtalan 1969–1989 között gyártott farmotoros Škodát, de az útjainkon egykoron futó külföldi típusok, mint a Fiat 600, a Simca Aronde és a Ford Cortina is sokaknak ismerősek voltak. Győrből érkezett egy brit piacra szánt és nemrégiben onnan behozott jobbkormányos Moszkvics Combi, de különleges látványt nyújtott az 1961–1963 között gyártott Ford Thunderbird is, amelyhez megszólalásig hasonlót anno Medveczky Ilona táncművész birtokolt. Eddig sokan csak a mozivászonról ismerték az alumíniumkarosszériás DeLoreant, amely a Vissza a jövőbe című trilógia időgépe volt, ám részvételével idén a találkozónkat is megtisztelte egy példány a közel 9000 legyártott közül. Senkit sem lepett meg, hogy a közönség leginkább ezt az autót állta körül állandó jelleggel.

A lendkerék tovább forog

Veteránklubként a nyár hátralevő részében még féltucatnyi rendezvényre vagyunk hivatalosak, majd a szezon végeztével ismét több időnk jut a járművek felújítására és karbantartására. A klubtagok már most megegyeztek abban, hogy jövőre a 6. nemzetközi találkozó alkalmával ismét fogadják Ipolyságon a veteránok rajongóit. Reméljük, ismét sikerül megugrani a lécet.

Szöveg, kép Ivkovič Péter

