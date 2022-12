Mit töltsünk le a telefonunkra? Applikációajánló

Pinterest

A Pinteresten számtalan inspiráló képet és hasznos ötletet találni. A keresőbe címszavakat kell beírnunk ahhoz, hogy végtelen mennyiségű találatot kapjunk. Az ötleteket saját táblákba tudjuk elmenteni, így sokkal áttekinthetőbb, rendszerezett lesz a profilunk. A Pinek olyan képek, melyeket a felhasználók az interneten találtak. Alattuk a weboldal linkje, így egy kattintással könnyedén meg lehet állapítani a kép forrását. A Pinterestre saját fotókat is fel tudunk tölteni, tehát nem csak inspirációk gyűjteményéről szól, az itt létrehozott profilunk tükrözi a személyiségünket is.



Tumblr

A Tumblr egy mikroblog közösségi hálózat, amely roppant egyszerűvé teszi a blogkészítést. Ezen a felületen egyszerre lehetünk tartalomgyűjtők és tartalomgyártók. Az írott szövegek mellett fényképek, videók, hangfájlok, linkek, rövid idézetek közzétételére is lehetőségünk nyílik. A Tumblr segíthet átlendülni egy-egy lelkiállapoton, hangulaton. Hasonló lelkivilágú emberekre bukkanhatunk, inspirálódhatunk itt. Tökéletes választás egy személyes blog létrehozásához.

Daily Dozen

Ezt az applikációt a növényi étrend iránt érdeklődőknek találták ki. A teljes értékű növényi étrend atyjaként számontartott dr. Greger alkotta meg. Tíz fő pontra bontotta azokat az alapélelmiszereket, melyeket szerinte mindennap magunkhoz kellene vennünk. Plusz pontok járnak a testmozgásért és a folyadékfogyasztásért. Ha eleget tettünk egy-egy kritériumnak, csupán annyi a feladatunk, hogy kipipáljuk az adott élelmiszer rubrikáját. Folyamatosan tudjuk ellenőrizni magunkat, azt, hogy mennyire sikerül betartanunk az étrendet, s hogy mire kell még jobban odafigyelnünk.



Most pedig következzenek a tanulást segítő alkalmazások:



Photomath

Lehetséges, hogy nem is kell annyira bemutatnom ezt az appot, hiszen igen közkedvelt a fiatalok körében. A matekban bizony igen jól jöhet, hiszen a lényege az, hogy elmagyarázza a különböző egyenleteket, képleteket, amiket az órán nem sikerült elsőre megértenünk. Ez az applikáció a füzetben található, kézzel írt egyenleteket is fel tudja dolgozni, majd lépésről lépésre elmagyarázza a kiszámítás folyamatát.



GeoGebra

Ez az alkalmazás egy ingyenesen használható grafikus számológép, melyet fel tudunk használni akár matematika, akár fizika órákon is. Segíthet a függvények megrajzolásában és az egyenletek megoldásában egyaránt. Minden matematikai pontnak és egyenesnek megadja mind a geometriai, mind az algebrai reprezentációját.



Ehhez a két matekos apphoz egy aranyszabály: témazáró dolgozatok közben ne használjuk ki az előnyeit, sokkal inkább a felkészülés során!

Quizlet

… vagyis a tökéletes választás nyelvtanuláshoz. A tanulási folyamat után több módon is tesztelhetjük a tudásunkat. Készíthetünk magunknak számtalan tananyagot, de akár más felhasználók kártyáiból is kedvünkre válogathatunk. A saját kártyáinkat is meg tudjuk osztani másokkal egy link segítségével. Ez az alkalmazás egyike azoknak, amelyek élményszerűbbé tudják tenni a tanulást, de még az oktatást is.



Valószínű, hogy a telepített appok töredékét fogjuk csak használni, míg egy Facebook, Instagram vagy TikTok naponta előkerülhet, más programokat csak heti, havi rendszerességgel nyitsz meg, vagy még ritkábban, mégis jó, ha kézközelben vannak, mert amikor szükség van rájuk, szó szerint életet is menthetnek.

