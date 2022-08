Mit termesszünk aszályos időkben?

A mángold (Beta vulgaris var. cicla) is viszonylag jól tűri a szárazságot, s ha kissé sűrűbben ültetjük az egyedeit, akkor a levélfelületek kiválóan takarják a talajt, megakadályozva a víz gyors elpárolgását.

Igen hálás és sok értékes rostanyagot, nyomelemet tartalmaz a spárga (Asparagus officinalis) mely sok ezer év óta termesztett haszonnövény, s a laza, homokos talajt kedveli. Mivel gyökérgumókat fejleszt, a talaj szerkezetét lazábbá teszi, a vízfelhasználása igen jó, és viszonylag sokat kibír természetes csapadék híján is.

Egyre kedveltebb a kiskertekben a csicsóka (Helianthus tuberosus), amely szintén gumós növény, rendkívül ízletes és sokrétűen elkészíthető, könnyen emészthető, egészséges táplálkozásban, cukorbetegeknek különösen ajánlott haszonnövény. A szárazságot is jól bírja, a talaj minőségére sem túlságosan igényes. Egyetlen huncutsága van: igen jól és gyorsan, szinte kiirthatatlanul terjed, ajánlatos tehát kordában tartani geotextíliából, esetleg más anyagból készített terjedési kerettel.

Már a rómaiak is termesztették és fogyasztották, sőt gyógyhatást is tulajdonítottak neki. Ez a növény az articsóka (Cynara cardunculus var. scolymus), amely a mediterrán vidéken ma is kedvelt zöldségféle. Szintén jól tűri a kevés csapadékot, de a talaj minőségére érzékeny.