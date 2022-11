Mit nézzek a hétvégén? – Filmajánló minden közkedvelt műfajban III.

Nincs is jobb, mint jó filmekkel megünnepelni egy produktív hét végét. „De mit nézzek?” – hangzik el a kérdés, miután huszadik perce böngésszük a Netflix főoldalát. Bármelyik műfaj szerelmese is vagy, a következő filmekkel egész biztosan jól telik majd az estéd!

Nincs is jobb, mint jó filmekkel megünnepelni egy produktív hét végét. „De mit nézzek?” – hangzik el a kérdés, miután huszadik perce böngésszük a Netflix főoldalát. Bármelyik műfaj szerelmese is vagy, a következő filmekkel egész biztosan jól telik majd az estéd!

Komédia: Csupasz pisztoly (The Naked Gun, 1988)

Az ikonikus Leslie Nielsen-komédia a kissé esetleg Frank Drebin rendőrhadnagyot követi, akit egy friss szerelmi csalódás után talál meg élete legfontosabb küldetése: megmenteni a Los Angelesbe látogató angol királynőt. Térdcsapkodós, változatos humorával és remek stílus érzékével az egész trilógia, de főleg az első epizód tökéletes kikapcsolódás egy lusta estére.

Dráma: Majdnem híres (Almost Famous, 2000)

Az 1970-es években járunk, amikor is egy tehetséges, középiskolás fiú lehetőséget kap, hogy kísérjen el egy feltörekvő rockbandát legfrissebb turnéjára, majd írjon róluk a Rolling Stone magazinnak. Feladata valódi súlyára azonban még ő sincs felkészülve; a szerelem, a féltékenység és a becsvágy mind tiszteletüket teszik az utazás során.

Horror: A boszorkány (The Witch, 2015)

Egy jobbágycsalád a 17. századi Angliában új helyre költözik, ám rövidesen gonosz erőkkel találja szemben magát. Gyermekeik fokozatosan tűnnek el, a fekete mágia és boszorkányság nyomasztó bűvkörében pedig fokozatosan egymás ellen fordulnak. Anya Taylor-Joy első népszerű filmje izgalmas, hátborzongató horror a klasszikus folklór minden nyerseségével.

Akció: Féktelenül (Speed, 1994)

Keanu Reeves már John Wick előtt is belekóstolt a klasszikus akciófilmek világába, többek közt Sandra Bullock oldalán is. A Féktelenül egy ifjú rendőrtisztet követ, aki egy száguldó buszon válik a város egyik leghírhedtebb bűnözője terrorakciójának áldozatává; a jármű nem lassíthat 80 km/óra alá, különben felrobban.

Musical: Moulin Rouge! (2001)

Baz Luhrmann ikonikus musicalje Christiant (Ewan McGregor), a szentimentális költőt követ, aki elveszik a 19. század végi Párizs elegáns forgatagában, és beleszeret egy Satine (Nicole Kidman) nevű kurtizánba, akinek kezére azonban egy féltékeny nemes is igényt tart. A film csavaros, érzéki történetét a létező számok kreatív újrafeldolgozásán alapuló zenelista teszi igazán különlegessé.

Animáció: A kincses bolygó (Treasure Planet, 2002)

A Disney egyik legutolsó 2D-s rajzfilmje A kincses sziget történetét varázsolja a csillagok közé. Jim Hawkins kalandos életről álmodozik, egy napon pedig egy kalóztérkép kerül a kezébe. Azonnal hajóra is száll, hogy megtalálja a hírhedt Flint kapitány kincsét, ám nem is sejti, hogy a zsákmányra más kalózok is igényt tartanak.