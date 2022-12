Mit játsszunk az ünnepekkor? Társasjáték-gyorstalpaló

Monopoly, Gazdálkodj okosan, Rizikó, Ki nevet a végén? Tuti, hogy ezek közül valamelyik ismerősen hangzik, esetleg már játszottunk is vele. Ezek egyszerű, dobok-lépek alapon működő játékok, de náluk már sokkal izgalmasabbak is vannak az üzletek polcain. Mára a társasjátékipar hatalmasra nőtt, évente jelennek meg újabb remekek.

Kicsi töri

Az, hogy már az őseink is társasoztak, bizonyított tény. Különböző ásatások során, a világ különböző pontjain találtak olyan leleteket, melyekről megállapították, hogy játékra használták őket. A legősibb társasjátékok közé tartozik például a sakk és a go. Az első táblajáték, melynek a készítőjét név szerint ismerjük, 1759-ben jelent meg Utazás Európán keresztül címmel, alkotója pedig John Jefferys. A mai napig iszonyatosan népszerű, és kismillió változatban kapható Monopoly első változata 1934-ben jelent meg, tehát közel kilencven éve. A szókirakó Scrabble egyébként csak néhány évvel fiatalabb nála, 1938-ban alkották meg.

Társasozás napjainkban

Mára számtalan modern társasjátékhoz juthatunk hozzá. A társasozás a második világháború után lett egyre népszerűbb, főleg a nyugati államokban, például Németországban. Ezért van az, hogy sokszor német alkotók neveit találhatjuk a társasok dobozain, mint például Klaus Teuber nevét a Catan telepesein. Napjainkban hódítanak a különböző táblajátékok. Aki kipróbál valami egyszerűbbet, az bátran belevág majd a bonyolultabbakba is. Mert a játék szórakoztat, elgondolkodtat és nem mellesleg jó önismereti eszköz is. Az, hogy milyen játékostípusok vagyunk, sokat elárul a személyiségünkről, arról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Vannak olyanok, akik bármennyire felnőttek is már, képesek bevágni a durcát, képesek akár csalni is, csak hogy nyerjenek. Bár minden játéknak van valami célja, a lényeg úgyis az, hogyan jutunk el odáig, és hogyan érezzük magunkat közben. Számos olyan kocsma, bár is található, melynek fő profilja, hogy társasokat biztosít az arra tévedőknek. Ez azért is jó, mert egy-egy játékot ki tudunk próbálni még az előtt, hogy megvásárolnánk (sajnos nem olcsó mulatság). Ráadásul az ilyen helyeken általában olyanok dolgoznak, akik akár a szabályzat elmagyarázásában is tudnak segíteni. Merthogy ez gyakran probléma: mire egy új, ismeretlen játék szabályzatának végére érünk, jól elfáradunk, és még meg sem értettük, mit kell csinálni. Az is gyakori, hogy a felnőttek elzárkóznak a társasjátékoktól, gyerekesnek vagy épp bonyolultnak tartják őket. Pedig a mai játékok egyáltalán nem hasonlítanak a retró társasokra.

Az első lépések

1. Döntsük el, mi az, ami érdekel: Mi a hobbink? Mi a kedvenc filmünk? Mi foglalkoztat a hétköznapokban? Tuti, hogy létezik olyan tematikájú társas, ami megfelel az érdeklődési körünknek. Lehet nyomozni, utazni, gyűjtögetni, harcolni, összefogni, kutatni, fejleszteni, kibabrálni a másikkal, hazudni… tényleg bármit.

2. Keressünk egy profit: Az már mindegy, hogy ez a profi egy barátunk, egy játékbár alkalmazottja vagy olyan blogger, videós, aki játékokkal foglalkozik. A legjobb, ha nem teljesen egyedül, laikusként próbálunk ki egy bonyolultabb játékot, mert nem biztos, hogy az úgy élvezetes lesz. Az interneten számos szabálymagyarázós, végigjátszós, társast kicsomagoló, véleményező tartalmat találni. Ha egy játék megjelenik, tuti lesz róla valami a neten. Ezek a videók azért is hasznosak, mert láthatjuk, mit rejt a kiszemelt játékunk doboza, megfog-e minket a grafika, a képi világ, vagy mégsem annyira nekünk való az egész.

3. Játsszunk! Ha megvan a játék, tudjuk a szabályokat, nincs más hátra, minthogy játsszunk! Játszani tényleg nagyon jó, és ha befektetünk egy társasba, mindig lesz mihez nyúlnunk, ha épp unatkozni kezdenénk. Egy barátokkal eltöltött társasozós estnél kevés szuperebb program létezik.

Mit próbáljunk ki?

Hogy ne csak általánosan beszéljek a társasokról, íme néhány, amit jól ismerek, és úgy gondolom, sokaknak ki kéne őket próbálniuk:

1. Bulis vonal

* Robbanó cicák: Imádnivaló grafika. Cuki cicák. Vicces megjegyzések. A lényeg az, hogy próbáljunk ne felrobbanni. Ezt különböző trükkökkel, eszközökkel akadályozhatjuk meg. A robbanást pedig másra is háríthatjuk, jól ki lehet babrálni a másikkal, ez pedig rengeteg vidám pillanatot szül.

* Csótánypóker: Ebben a játékban azt kell kitalálni, hogy a játékostársaink hazudnak-e. Merthogy itt szabad hazudni, sőt kötelező. Képesek vagyunk rezzenéstelen arccal rásózni egy csomó undorító állatkát a másikra? Ki kell próbálni!

2. A szavak szerelmeseinek

* Fedőnevek: Ez a játék kémkedés szavakkal. Szükségünk lesz az asszociációs képességünkre, és egy kicsit a másik fejével kell majd gondolkodnunk. A kémfőnök átnézi a csapata által kitalálandó kártyákat, és megpróbál néhányat egy gondolattal összekötni. Szükség lesz a jó szókincsre, és néha extrém bevállalásokra is!

* Tabu: Szavak, szavak, csodálatos szavak. Csak vigyázz, nem szabad mindegyiket kimondani! Kell egy jó adag fantázia, szókincs és gyorsaság a győzelemhez. Locsi-fecsik előnyben.

3. Működjünk együtt

* A Tiltott sziget: Egy titokzatos szigeten járunk, mely kincseket rejt. A játékosoknak ezúttal együtt kell megkeresniük és kijuttatni őket a szigetről, csakhogy az folyamatosan süllyed. A csodás grafikájú játék közben igazi kalandornak érezzük majd magunkat. Vagy mindenki veszít, vagy mindenki nyer!

* Pandemic: Még jóval a világjárvány előtt jelent meg ez a kooperációs játék, de a Covid alatt sokan újra játszani kezdték. Célja, hogy a karaktereinkkel a világot körbeutazva meg kell szüntetnünk a különböző fertőzéseket, és megtalálni négy nagy vírus ellenszerét, még mielőtt világjárvány lenne a vége.

4. Kreatív lelkeknek

* Dixit: Az asszociációs játék kártyáival egyszerűen nem lehet betelni, annyira gyönyörűek. Nem véletlenül kezdték el ezeket a kártyákat használni pszichológusok, pedagógusok. A Dixit a társasjátékozáson kívül remek önismereti és személyiségfejlesztő segédeszköz. Lényege, hogy kitaláljuk mire gondolt a „szerző”.

* Mysterium: Egy szellem tippjeire kell hallgatnunk, hogy kiderítsük, mi történt a kúriában. A játékkal egy csodálatos világba csöppenünk, melyben bőven szükség lesz az asszociációs képességünkre és kooperációra is. Vajon rájövünk mi történt?

5. Hogy egymásra hangolódjunk

* The Mind: Képesek vagyunk szavak nélkül kommunikálni? Ebben a játékban egy mukk nélkül kell a játékosoknak úgy lerakniuk a kezükben lévő számkártyákat, hogy egy hibátlan, növekvő számsort alkossanak. Elengedhetetlen, hogy jól egymásra hangolódjunk játék közben.

* Körvonal: Egy kicsit kilóg ez a játék a többi közül, de kihagyhatatlan, főleg a szeretet ünnepe előtt. Itt csak egy szabály van: őszintének kell lenni. Kérdések, melyekből remek beszélgetés kerekedhet, és olyanokat tudhatunk meg a szeretteinkről, amire talán nem is gondoltunk.

És még sok-sok más, csak győzzünk választani! Legyen az idei karácsony egy játékos, mókázós ünnep. Életre szóló élményekkel jár, ha játszunk. Egyébként az sem gond, ha nem vagyunk nagy társaságot kedvelő emberek, a legtöbb játékból már páros verzió is létezik, így akár ketten is kalandozhatunk a játékok birodalmában.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/51-52. számában jelent meg

