Mamaklub: Amit a hozzátáplálási trendekről tudni érdemes

Mit jelent egyáltalán az, hogy hozzátáplálás? Milyen formái vannak?

A hozzátáplálás az elterjedt megnevezés, de a mellétáplálás sokkal helyénvalóbb lenne. A gyermekek különböző ízekkel, gasztronómiával való megismertetését jelenti. Nagyon könnyű elveszni a rengeteg információban. Hazánkban a klasszikus nézet a legelterjedtebb: ez alapján 4, legkésőbb 6 hónapos kortól már adhatunk a babának különböző püréket, azonban nem féletlenül ez a legjobb vonal. A másik a falatkás hozzátáplálás, melynek alapja az, hogy a kezdetektől szilárd táplálékot kap a gyermek, nincs pürézés. Ennek szlogenje, hogy a babák ugyanazt eszik, amit a szüleik. Az elmúlt évtizedek pürés-vonala egy olyan időszak maradványa, amikor akár két-három hetesen megkezdték a hozzátáplálást, amikor valóban csak pürét képesek enni a babák.

Mit tapasztalsz, ha beszélhetünk hozzátáplálási trendekről, mi történik most e téren a világban és a mi tájainkon?

Globálisan megfigyelve az újítás a jellemző, ez igaz az országos ajánlásokra is. Sok országban már sokkal inkább a falatkás hozzátáplálást ajánlják a szakemberek. Közép- és Kelet-Európában, főleg a posztszocialista országokban nem ez a jellemző, itt még mindig a püréket részesítik előnyben. Amíg a világ előre tekint, addig nálunk nem igazán van nagyobb fejlődés, szemléletváltás. Pedig a méricskélés, pürékészítés a szülők számára is rengeteg stresszel jár, arról nem is beszélve, hogy rengeteg plusz eszközt kell hozzá beszerezni.

Mi a gond a pürékkel, bébitápokkal? Miért nem jó ez a vonal?

Nagyon korán kezdik el ezeket adni a babáknak (4–6 hónaposan), miközben a hozzátáplálást ideális esetben 6–9 hónaposan kéne kezdeni. Nem várják meg azt, hogy a baba magától üljön, érdeklődjön az étel iránt. Sokan üzletben vásárolt bébi papikat adnak a gyerekeknek, ezek azonban tele vannak cukorral, káros anyagokkal. Maga a püré állag sem a legjobb, hiszen a kicsik nem tanulnak meg olyan jól rágni. A rágás hiánya, nem megfelelő mennyisége sok későbbi problémához vezethet, mint például gyakori arcüreggyulladás, asztma, apnoé stb. Akár fogászati problémákhoz, beszédképzési gondokhoz is vezethet a püré állag. A gyermekkori elhízásról, később kialakuló cukorbetegségről nem is beszélve… Ha pedig már át kéne ténylegesen térni a szilárd táplálékra, ez nehezebben megy, apróra kell vágni a darabokat. Előfordulhat, hogy a gyerekek akár 6–7 éves korukban is nehezen rágnak, etetni kell őket.

Miben látod a BLW pozitívumait? Hogyan működik ez a fajta hozzátáplálás?

A BLW tulajdonképpen az angol baby-led weaning rövidítése, magyarra fordítva ez annyit tesz: baba által irányított hozzátáplálás. Jól meghatározza a gyermek és a szülő szerepét a hozzátáplálásban. A szülő felelőssége az, hogy megfelelő időközönként, egészséges táplálékot tegyen a gyermeke elé. Azonban a gyerek dönti el, hogy abból mit, hogyan, mennyit szeretne enni. Az étkezés nyugodt, igényes környezetben folyjon, megfelelő étkészlettel (ez is legyen szép, hogy jókedvvel, gusztussal üljünk le enni). Ha a gyerek nem kér, ezt is el kell fogadni, nem szabad beleerőszakolni az ételt. Minden bizonnyal éhes lesz, de megtanulja, hogy majd a következő étkezéskor ehet. Kereteket kell adnunk neki. Az anyáknak is fontos megtanulniuk, hogy bízhatnak a gyermekükben. A BLW-ző kisbaba kíváncsian fedezi fel önállóan az ételek ízét, textúráját, illatát, az étkezés örömét mindenféle tukmálás, méricskélés, könyörgés nélkül. A legfontosabb az, hogy a mi saját étkezésünk legyen rendben, koncentráljunk arra, hogy az olyan legyen (egészséges, változatos, kiegyensúlyozott, megtervezett, tudatos stb.), hogy abból bátran kaphasson akár a féléves gyermekünk is. A BLW arról is szól, hogy megbízunk a gyermekünkben, hiszen tudja, mire van szüksége.

A pürés hozzátáplálás teljes mértékben megkerülhető, kezdhetünk egyből falatokkal? Mennyire kombinálható a kettő?

A pürés hozzátáplálás is alakítható a gyerek igényeihez. Ne nyomjuk a szájába az ételt, várjuk meg, amíg magától bekapja azt, esetleg nyúl a kanál után. Ha pürés hozzátáplálásról szeretnénk áttérni a falatkásra, akkor mindenképpen kérjük szakember segítségét. Keverni a kettőt nem érdemes, mert csak összezavarjuk vele a gyermekünket. Illetve nagyban fennáll a fulladásveszély is. Ugyanis egy pürével etetett baba számára az étel az, amit a nyelve mögé tesz a szülő, és amit rágás nélkül le lehet lenyelni. A kanalazással a szülő elnyomja a nyelven található öklendező reflexet, így az nem védi a babát egy nagyobb falat félrenyelésétől. Egy BLW-s baba először rágni/aprítani tanul, aztán nyelni, így mindvégig védi őt az öklendező reflex. Ha egyszer megpróbáljuk etetni a babát, máskor pedig azt várjuk tőle, hogy magától egyen, akkor nem igazán alakulhat ki bizalom. A pürés utáni szilárd táplálkozásra való áttérés már nem nevezhető BLW-nek.

Milyen eszközöket szerezzenek be az anyukák, ha elindul a hozzátáplálás?

A falatkás hozzátáplálás egyetlen negatívumaként a rengeteg takarítást szokták felhozni az anyukák. Ilyenkor röpködnek az ételek, lepotyognak. Akinél van kutyus, akkor a földre esett ételek miatt nem is kell aggódni, mert ezek valószínűleg rögtön eltűnnek majd. Az esőkabát-szerű etetős ruhák nagyon praktikusak, ilyet mindenképpen érdemes beszerezni. Ujjas előke néven kaphatóak. Sokan kísérleteznek a tapadós tányérokkal, de ezeket a gyerekek könnyen kiismerik, felszedik az asztalról. Bátran adhatunk a legkisebbeknek is porcelán étkészletet, fém evőeszközt. Persze, arra figyeljünk, hogy méretben beleilljen a kezükbe, szájukba, amit adunk nekik. Az etetőszék esetében fontos, hogy ne legyen dönthető a támlája, derékszög legyen az ülőfelület és a háttámla között. Amíg pedig a baba nem tartja megfelelően magát, inkább vegyük ölbe az étkezések során a szék kipárnázása helyett.

Mik azok a falatkás ételek amelyek általában osztatlan sikert aratnak a gyermekeknél?

Ahogy minden embernek más a kedvenc étele, úgy a babák ízlése is teljesen egyedi. Már a legkisebbek is nagyon szeretik az ízletes, finom zöldségeket, gyümölcsöket. Ezek elkészítéséről és tálalásáról a nemzetközi irodalomban is sokat olvashatunk, de remek applikációkat is találunk hozzá. Például az én lányom egyik kedvenc étele a chilis guacamole, de a sajtok és a gyümölcsök is örök kedvencek. Általánosságban: méretben az az ideális, ami a babák öklének a kétszerese, mert így a falat egyik része a kezükben lesz, a másik kilóg, ezt a részt könnyen tudják nyammogni. Az apró szemű köretekből készítsünk fasírtot, mert a szemeket nehéz felszedegetni. Ha kicsúszik az étel a kicsi kezükből, az kudarcélmény számukra. A zöld leveleket érdemes omlettbe, babacsintába, bébi muffinba belesütni. Így ott van a tápanyag, de meg tudják enni. A nyers leveleket elrágcsálni nem olyan egyszerű. Az almát és a körtét eleinte párolva adjuk, vagy egészben.

Bogyó Zsuzsanna azoknak, akik többet szeretnének megtudni a BLW-módszerről, Okos Tímea Kitti: Sablonmentes hozzátáplálás (BLW kisokos kezdőknek és haladóknak) c. könyvét ajánlja. Saját bevallása szerint ő maga is erre támaszkodik.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/43. számában jelent meg a Gyerekbarát mellékletben

