Lepjük meg szeretteinket finomságokkal

Téli Kalauz mellékletünkben már mutattunk egy-két gasztroajándékot, de hát kézzel készített meglepetésekből, melyek ráadásul ehetőek, sosem elég. Ugye? Most hoztunk még több ötletet, melyek pillanatok alatt elkészíthetőek otthon, így utolsó pillanatos megoldásként is jól jöhetnek.

Sajtkompót

Hozzávalók: 3-4 camembert, hagyma (lila vagy vörös), fokhagyma, olívaolaj, szárított paradicsom, szárított csili, igény szerint zöldfűszer.

Az elkészítése nem nagy kunszt, mindent szépen rétegezve belerakunk egy befőttesüvegbe (a sajtot, ha kell, negyedekre, félbe vágjuk, de maradhat egészben is). A hagymát karikákra vagy vékony szeletekre szelve rakjuk bele. Az egészet leöntjük olívaolajjal. Olyan egy hét állás után a legfinomabb. Sajtmániásoknak keresve sem találhatnánk jobb meglepetést. Jól jöhet majd a két ünnep közt, amikor már senkinek nincs kedve főzni, ráadásul remekül illik a sör mellé is.





Karamellöntet

Hozzávalók: 20 dkg cukor, 6 dkg vaj, 2,5 dl zsíros tejszín, 1/2 tk. só.

Egy nagyobb, mélyebb serpenyő aljába öntjük a cukrot. Alacsony lángon hagyjuk felolvadni, közben nem szabad kevergetni. Amíg a cukor karamellizálódik, felmelegítjük a tejszínt, felkockázzuk a vajat. Mikor a cukor teljesen folyékonnyá vált, hozzáadjuk a vajat, s addig keverjük, míg az összeset fel nem veszi, majd elzárjuk alatta a lángot, és hozzáöntjük a meleg tejszínt is. Elkeverjük és hozzáadjuk a sót is. Szép, csatos üvegekben két hétig is eláll a hűtőben. A karamell íze és illata szinte elválaszthatatlan a karácsonytól. Ez az öntet lehet meleg/hideg italok és sütemények ínycsiklandó kiegészítője is. Karácsonyi filmek a háttérben, mintás pokróc, egy bögre forró csoki, a tetején tejszínhab és karamellöntet. Idilli, nem?





Rénszarvasos csokinyalóka

Hozzávalók (10 db): 150 g étcsokoládé (vagy tejcsoki), 10 szem piros csokidrazsé (Lentilky vagy M&M´s), de lehet díszítő cukor is, kb. 20 g fehércsoki, kb. 5 sósperec, 10 pálcika (hurkapálca, esetleg levágott szívószál).

Az étcsokit apróra vágjuk, egy maréknyit félreteszünk belőle, a többit pedig vízgőz fölött óvatosan felolvasztjuk. Az olvadt csokoládéhoz hozzákeverjük az apróra vágott csokoládét. Egy sütőpapírral letakart tálcára kb. egy evőkanálnyit teszünk a csokiból, szétterítjük, beleillesztjük a pálcikát. Egy szem piros bogyót teszünk az orra helyére. A pereceket eltörjük, az agancsok helyére tesszük őket. Ezen a ponton a rénszarvasokat hűtőbe tesszük, hogy megszilárduljanak. A fehér csokit is megolvasztjuk, majd ezzel megrajzoljuk a szemeket. Még egy kicsit visszatesszük a hűtőbe, ha elég szilárdak, óvatosan lehúzzuk őket a papírról. Főleg a gyerekek fogják imádni, de mutatós lehet más ajándék kiegészítéseként is, dekorációnak.

Fűszeres rágcsa

Hozzávalók: 50 g keverék magvakból (dió, mogyoró, kesu, mandula stb.) 1 ek. apróra vágott friss rozmaring, 1 tk. őrölt bors, 1 tk. csilipehely, 2 tk. cukor, 2 tk. só, 2 dkg olvasztott vaj.

A magvakat egy nagyobb serpenyőben folyamatos kevergetés mellett kis lángon megpirítjuk. Amíg forró, hozzáadjuk a vajat és a fűszereket, jól átkeverjük, hogy mindenhová jusson belőlük. A kész keveréket kis befőttesüvegekbe töltjük. Istenien finom, szinte függőséget okoz, de azért vigyázzunk vele, mert meglehetősen hizlaló finomság. Más fűszerezéssel is elkészíthetjük, ízlés szerint.

