Nem lehet mindent egy kalap alá venni. A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad. A jég hátán is megél... A szólások és közmondások nemcsak színesítik nyelvünket, de nagyon szórakoztatóak is. Te tudod folytatni az alábbiakat? Teszteld le a tudásod a Vasárnappal!