Ki mondja meg, hogy milyenek legyünk?

Nagy levegőt vettem, és tovább lapoztam, nem állok le vitázni. Igazából ki mondhatja meg, hogy milyenek legyünk? Hogy kell elkészíteni egy ételt? Milyen legyen az otthonunk, a gyermekünk, a barátságaink, a párkapcsolatunk? Ki mondja meg, milyen kell, hogy legyen egy nő vagy egy férfi? Nézzük meg ezt egy kicsit alaposabban!

Napjainkban a közösségi médiából ömlenek ránk a különböző topmodellek és kigyúrt álompasik képei, az aktuális divattrendek és ezerféle és -fajta javaslat az öltözködésre, a viselkedésre, a kinézetre. Bár igazából rajtunk múlik, hogy mindebből mit fogadunk el, mit utasítunk vissza, de sajnos nagyon sokan teherként, elvárásként élik meg ezeket a kívülről jött impulzusokat. Kényszeresen próbálnak megfelelni, mindent megtesznek, hogy mások elfogadják őket, visszaigazolják, hogy helyesen cselekszenek, élnek, szépek és jók. Mindenkinek megfelelni persze lehetetlen. Mi magunk, emberek tesszük nehezebbé egymás életét: gyakorlatilag minden élethelyzetre megvan egy etalon, ahogy viselkednünk és éreznünk kell, és ha ez valamiért nem jön össze, akkor igenis érezzük magunkat selejtnek, lúzernek! Tudom, hogy ezek kemény szavak, de biztos másnak is vannak olyan élményei, mint nekem:

anyuka, ennek a kisbabának már legalább 6 kilósnak KELLENE lennie

egy igazi nő nem ÍGY öltözködik

egy szerető édesanya CSAK szoptat

az igazi férfi MINDIG ilyen

az igazi kapcsolatban pontosan ismerni KELL egymás gondolatait

Ezek a sokszor kimondott, állítólagos igazságok sok ember életét tették már tönkre, és ez valószínűleg a jövőben is így lesz. Mit tudunk tenni, hogy ilyen világban is megőrizhessük a mentális egészségünket? Teljesen függetleníteni magunkat a külvilágtól lehetetlen. Mint oly sok mindenben, ebben is az önismeret hozhat javulást. Nagyon fontos kitapasztalni:

hogy nekem milyen az ízlésem, mit szeretek és mit nem

milyen értékekkel tudok azonosulni, és mik azok, amiket teljes mértékben elutasítok

mik azok a területek, amikben hajlandó vagyok kompromisszumot kötni

mit tartok fontosnak egy férfiben/nőben

az én belső megéléseim, tapasztalataim alapján milyen egy jó kapcsolat

Ami viszont legalább ilyen fontos: mindig legyünk tisztában, hogy ezek a mi gondolataink, a mi érzéseink, a mi véleményünk, a mi tapasztalataink. Csak a miénk. A párkapcsolati tanácsadásaimon sokszor találkozom azzal a jelenséggel, hogy a pár egyik tagja gondol valamit egy bizonyos szituációról, és kérdés nélkül feltételezi, hogy a másik is pontosan így látja, így érez vele kapcsolatban. Ez nem így van! A legkézzelfoghatóbb dolgokra is rakódhatnak érzelmi rétegek, melyek miatt már eltérő véleményünk lehet, és a legszebb az egészben, hogy mindenkinek igaza van, lehet. Ne higgyünk azoknak, akik azt állítják, csak úgy jó, ahogy ők gondolják, ahogy nekik teszik!

Minden kedves Olvasómnak szépséges napokat kívánok!

Álló Gabriella párkapcsolati tanácsadó