Készítsünk együtt tortát!

A közös főzés a gyerekekkel idillikusan hangzik, de ha egy bonyolultabb receptről van szó, akkor akár konyharobbanás és hosszadalmas takarítás is lehet a vége. Nos, van egy olyan süti, ami nem igényel semmilyen veszélyes eszközt, nem kell semmit vágni, mixelni és még sütni sem, így valóban biztonságosan elkészíthetjük a gyerekekkel együtt is. Ráadásul semmi olyat nem tartalmaz, ami a kicsik egészségére káros lehetne. Tadááá: itt a sütés nélküli piskótatorta (avagy hívhatjuk mesetortának is) receptje: