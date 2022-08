Iskolakezdéshez. Hogyan tartsunk rendet a gyerekszobában

A gyerekszobában rendet tartani nem könnyű feladat. Ha a szülő elvárja a gyerekétől, hogy tartson rendet a dolgai közt, akkor jól teszi, ha ebben segíteni is próbálja. Például az alábbiakkal.

Egyértelmű és funkcionális

A gyerekszoba tipikusan multifunkcionális helyiség, hiszen alvásra, tanulásra, játékra és egyebekre is alkalmas kell, hogy legyen. Rendezzük be úgy, hogy az egyes funkciók ne zavarják egymást. Figyeljünk a megfelelő megvilágításra, főleg az íróasztal esetében (tanulólámpa).

Legyen hová pakolni

Polcrendszerek, fiókok, szekrények, zsebes tárolók, kosarak... és még hosszan folytathatnánk a sort. Egy gyerekszobában sokféle rakodnivaló akad a tanszerektől kezdve a ruhákon át a játékokig. Ha nem elég a rakodótér, iktassunk be újakat. Jó, ha mindennek megvan a pontos helye, és nem a gyereknek kell kitalálnia, hová tegye. Legyen külön helyük az írószereknek, a füzeteknek, könyveknek, egyebeknek.

„Rendes percek”

Érdemes mindennap meghatározott időt szánni a rendrakásra, akár csak öt percet is. Ha nem sikerül is ezalatt teljesen megszüntetni a rendetlenséget, a gyerekben rögződik, hogy hasonlóan más egyéb tevékenységekhez, a rendrakás is mindennapos odafigyelést igényel.

Segítsen a szülő

Időnként érdemes nem egyedül hagyni a gyerekeket a rendetlenséggel. Ha érzi, hogy a szülő nem csak számonkéri, hanem segíteni is hajlandó, könnyebb feladatként tekint a rendrakásra és a tanszerei elkészítésére. Persze, ne essünk át a ló túloldalára: a segítség nem azt jelenti, hogy a gyerek helyett rakodunk.

Se büntetés, se jutalom

A rendrakással nem szívességet kér a szülő, ezért a motivációként ígért jutalmakkal is óvatosan kell bánni. „Összerakodok, ha...” – az ilyen kezdetű mondatok olyan irányba terelik a gyerekek szokásait, ahonnan később nehéz lesz visszafordulni. Fordítva is érvényes: mivel a rend a gyerkőcök érdekét is szolgálja, fenyegetni sem érdemes őket. Ha rendet tartanak a dolgaik közt, nekik lesz jobb és könnyebb, ha tartós rendetlenségben élnek, annak a hatásait fogják megtapasztalni.

Néha kell a rendetlenség is

Nem minden gyereknél működik az a módszer, ha mindennap katonás rendrakásra kényszerítjük. Néha eltekinthetünk tőle, érezze, nem az a célunk, hogy ezzel folyamatosan zaklassuk, hanem hogy maga tartson rendet, a saját ritmusa szerint, és hogy maga is érezze ennek a hasznát. Érdemes azonban itt is meghúzni a határokat. „Három nap rendrakás nélkül a maximum, a negyediken már muszáj elrakodni.”

+ 1 Tipp: Legyen a szobában kuckó A gyerekek szeretik, ha a szüleik által nekik megálmodott gyerekszobában kialakíthatnak egy olyan részt, amelyet a saját elképzelésük szerint rendeznek be. Ez lehet a kuckó, egy elfüggönyözött vagy valamilyen más módon lekerített sarok, ahová elbújhatnak a világ elől, vagy akár kedvenc könyvüket, rajzfilmjüket is ott nézegethetik. A kuckó picike terében a gyerkőcök szülői magyarázat és számonkérés nélkül is megtapasztalják, hogy érdemes rendet tartani a saját kis birodalmukban.

Vas Dóra

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/32. számában jelent meg

